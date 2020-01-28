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Модернизация

На Нерюнгринской ГРЭС стартовала ремонтная программа 2020 года

На Нерюнгринской ГРЭС стартовала ремонтная программа 2020 года

28 января 2020, 13:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика 

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На Нерюнгринской ГРЭС (АО «Дальневосточная генерирующая компания», входит в Группу РусГидро) приступили к реализации ремонтной программы 2020 года. Первым выведен в средний ремонт водогрейный котел КВТК №5.

За время ремонта энергетики проведут значительный объем диагностических и реконструкционных работ: заменят 83 тонны поверхностей нагрева и задвижки, отремонтируют горелки, газоходы, скребковые питатели угля, подготовят к экспертизе металлоконструкции котла. Эти работы позволят снизить риск возникновения свищей, повысят надёжность при производстве переключений в тепловых сетях, снизят количество используемой электроэнергии на собственные нужды станции.

Главный инженер Нерюнгринской ГРЭС Никита Савельев отметил, что совокупность произведенных работ в целом повысит надёжность основного и вспомогательного оборудования котла, который используется для подогрева сетевой воды, снабжающей теплосеть города Нерюнгри. Ремонт водогрейного котла не повлияет на стабильное теплоснабжение Нерюнгринского района.

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