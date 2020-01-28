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Инвестиции (проекты)

На Сахалине планируют создать логистический хаб для Северного морского пути

На Сахалине планируют создать логистический хаб для Северного морского пути

28 января 2020, 13:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: СМП, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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Власти Сахалинской области планируют включить Сахалин в работу Северного морского пути (СМП), сделав его порты площадками для перегрузки грузовых контейнеров, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

В 2019 году по Северному морскому пути перевезли 20 млн т грузов. Ожидается, что к 2025 году этот показатель вырастет в пять раз. Как сообщили ТАСС в правительстве Сахалинской области, проект по созданию логистического хаба для СМП будет реализован в соответствии с новой пятилетней инвестиционной программы региона. Вопросы ее финансирования пока прорабатываются. Проект позволит нарастить грузопоток, который проходит через регион, до 10 млн тонн в год.

"Мы хотим, чтобы Сахалин стал площадкой для перегрузки [грузовых] контейнеров. Сейчас они проходят через Шанхай, а это значительно дороже", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Сахалинской области Антона Зайцева.

По информации пресс-службы, для того, чтобы Сахалин стал логистическим хабом СМП, необходима модернизация островных портов. В связи с этим в порту Корсакова планируется провести работы по дноуглублению, продлить морской причал. В морской гавани должны появиться складские контейнеры площадью 160 тыс. кв. м и холодильные мощности для хранения морепродуктов.

В регионе разработана пятилетняя инвестиционная программа, согласно которой к 2025 году на Сахалине и Курилах должны реализовать 10 масштабных проектов, затрагивающих почти все направления экономики. Финансирование будет вестись за счет областного и федерального бюджетов. Документ представят в Минфине РФ в Москве 10 февраля.

Северный морской путь - это кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком, исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике. Этот путь почти в два раза короче, чем проход через Суэцкий или Панамский каналы, насчитывает около 5600 км и проходит по Баренцеву, Карскому, Лаптевых, Восточно-Сибирскому, Чукотскому и Берингову морям. Обслуживает порты Арктики и крупных рек Сибири для ввоза топлива, оборудования, продовольствия, для вывоза леса, природных ископаемых.

Фото: © Юрий Смитюк/ТАСС

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