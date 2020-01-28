Об урегулировании задолженности гарантирующих поставщиков

Неудовлетворительное состояние расчетов на оптовом рынке электрической энергии и мощности гарантирующих поставщиков, функционирующих на территории Северного Кавказа, Республики Калмыкия и Республики Тыва (далее – гарантирующие поставщики) с самого начала запуска оптового рынка вызывало особую озабоченность и на текущий момент продолжает оставаться одной из наиболее сложных проблем.

Основной причиной недоплаты на оптовый рынок электрической энергии и мощности всегда являлся низкий уровень платежной дисциплины потребителей электроэнергии розничного рынка группы жилищно-коммунального хозяйства и исполнителей коммунальных услуг, а также крайне высокий уровень потерь в сетях в отдельных субъектах Российской Федерации, расположенных на территории Северо-Кавказского федерального округа.

На протяжении 2019 года ПАО «Россети» совместно с Минэнерго России, Ассоциацией «Совет производителей энергии» и Ассоциацией «НП Совет рынка» вели активную и сложную работу по выработке решений по урегулированию задолженности гарантирующих поставщиков, результатом которой на данный момент являются следующие важные предложения.

Так, планируется, что с июля 2020 года существенно увеличится уровень платежей гарантирующих поставщиков: вплоть до 100 % - рекордных для этих регионов.

В отношении задолженности гарантирующих поставщиков предлагается заключить соглашения о реструктуризации с обозримым сроком погашения: 4-5 лет, на условиях платности и фиксации иных важных для генерирующих компаний условий.

Запланировано, что на всех территориях будут функционировать наделенные имуществом территориальные сетевые организации, способные при необходимости надлежащим образом выполнять функции гарантирующего поставщика.

Такие предложения стали возможны, в том числе, за счет мероприятий, проводимых ПАО «Россети» по повышению эффективности взыскания задолженности с потребителей, улучшению платежной дисциплины потребителей (среди которых потребители ЖКХ и население), а также снижению сверхнормативных потерь в электрических сетях региональных сетевых компаний.

В свою очередь, учитывая необходимость решения сложных комплексных задач в случае присвоения сетевой организации статуса гарантирующего поставщика, ПАО «Россети» планируют предложить государству рассмотреть возможность создания специализированной организации, основным видом деятельности которой должно стать осуществление функций ГП после истечения срока исполнения данных функций ТСО (не более 12 месяцев), что позволит освободить сетевые организаций от несвойственных им энергосбытовых функций в рамках временного исполнении функции гарантирующего поставщика.

Все предложения по урегулированию задолженности гарантирующих поставщиков получили поддержку Минэнерго России и были рассмотрены на заседании Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совета рынка», в состав которого входят представители органов государственной власти, генерирующих компаний, потребителей электрической энергии и мощности, а также инфраструктурных организаций оптового рынка. Принято решение о целесообразности предложений и сформированы рекомендации по реализации необходимых мероприятий.

Предлагаемое решение является системным и должно позволить решить «наболевшую» задачу оптового рынка, существенно снизить прирост задолженности, также с учетом важного, среди прочих, решения о возврате всех гарантирующих поставщиков в централизованную систему расчетов, позволит повысить прозрачность платежей и обеспечить пропорциональность расчетов с генерирующими компаниями.

Для успешной реализации предложений в ближайшее время участниками оптового рынка и инфраструктурными организациями будет проведена серьезная работа (в том числе финансово-юридическая) по их надлежащему оформлению.