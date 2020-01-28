Оргкомитет конференции «Импортозамещение в нефтегазовой промышленности 2020» подготовил обновленную программу мероприятия, которое состоится в Санкт-Петербурге 27-28 февраля.

Традиционно конференция проходит при поддержке ПАО «Газпром нефть».

Повестка программы конференции включает стратегические и технологические сессии:

Технологический суверенитет и энергетическая безопасность страны

Унификация подходов к стандартизации и сертификации российскими нефтегазовыми компаниями

Международное сотрудничество: локализация производств и технологические партнерства

Импортозамещение в эпоху цифровизации: новые решения, экономическая эффективность и адаптация бизнеса

Кроме того, в рамках мероприятия пройдет форсайт-сессия «Национальный инновационный центр технологий энергетического сектора «русский Хьюстон»; запланированы круглые столы по темам: «Форсайт крупных проектов в нефтегазовой отрасли России» и «Переход к цифровым и когнитивным закупкам». Стоит отметить, что спикеры круглого стола, посвященного закупочной деятельности, в своем большинстве будут представлены экспертами отдела по закупкам ПАО «Газпром нефть». В фокусе внимания секции – актуальные тренды, вызовы и инновации сегмента закупок.

К выступлению приглашены: Минэнерго России, Минпромторг России, ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Транснефть», ГК Росатом, ОРКК, РЭЦ, Фонд Сколково, АНО «Цифровая экономика», ПАО «Лукойл», ПАО «Сибур-Холдинг», Группа ГМС, ПАО «Татнефть», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «НОВАТЭК» и другие.

На конференции будут представлены новые смарт-продукты, разработанные российскими компаниями для предприятий нефтегазового комплекса, рассмотрены проекты по локализации иностранных заводов, обсуждены вопросы интеграции отечественного бизнеса в глобальные экономические цепочки, а также стандарты качества, юридические и инвестиционные особенности развития сегмента.

На площадке конференции будут работать выставочные стенды партнеров и компаний-участников.

Сессии конференции пройдут на двух площадках. В первый день – в Отеле Бельмонд, по адресу Михайловская ул., 1/7; во второй день – в Политехническом университете Петра Великого, по адресу ул. Политехническая, 29.

Подробности можно узнать в оргкомитете конференции по тел. +7 (495) 640-34-64, либо по электронной почте mail@oilandgasforum.ru