Объем инвестиций в развитие Минераловодского региона Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) в 2020 году составит 1,7 млрд рублей, сообщил заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги по Минераловодскому территориальному управлению Дмитрий Лукьяненков на пресс-конференции во вторник.

"В этом году объем инвестиций, направленных ОАО "РЖД" на развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры региона, должен составить 1,7 млрд рублей, что почти в 1,5 раза больше, чем в 2019 году. Это - (ремонт - ИФ) железнодорожного пути, обновление автоматики и телемеханики, строительство пешеходных переходов, ж/д переездов со световой и звуковой сигнализацей", - сказал Лукьяненков.

По его словам, традиционно особое внимание будет уделяться модернизации объектов пассажирского комплекса, расположенных на "курортном" направлении.