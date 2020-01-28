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Инвестиции (проекты)

Объем инвестиций в инфраструктуру СКЖД в Минераловодском районе в 2020г увеличится в 1,5 раза - до 1,7 млрд руб

Объем инвестиций в инфраструктуру СКЖД в Минераловодском районе в 2020г увеличится в 1,5 раза - до 1,7 млрд руб

28 января 2020, 15:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА, РЖД

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Объем инвестиций в развитие Минераловодского региона Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) в 2020 году составит 1,7 млрд рублей, сообщил заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги по Минераловодскому территориальному управлению Дмитрий Лукьяненков на пресс-конференции во вторник.

"В этом году объем инвестиций, направленных ОАО "РЖД" на развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры региона, должен составить 1,7 млрд рублей, что почти в 1,5 раза больше, чем в 2019 году. Это - (ремонт - ИФ) железнодорожного пути, обновление автоматики и телемеханики, строительство пешеходных переходов, ж/д переездов со световой и звуковой сигнализацей", - сказал Лукьяненков.

По его словам, традиционно особое внимание будет уделяться модернизации объектов пассажирского комплекса, расположенных на "курортном" направлении.

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