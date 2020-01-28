RusCable Club 2020
RusCable Club 2020
До начала:
12
Дней
13
Часов
04
Минут
Секунд
Участвовать!
 
Мероприятия

Опубликована программа Научно-технической конференции "Кабельная промышленность для отраслей российской экономики"

Опубликована программа Научно-технической конференции Кабельная промышленность для отраслей российской экономики

28 января 2020, 16:45
Рубрика: Мероприятия
Метки: CABEX 2020
Отрасль: Кабельная промышленность 

Обсудить на форуме

350 просмотров

Научно-техническая конференция
«Кабельная промышленность
для отраслей российской экономики»

в рамках 19-й Международной выставки кабельно-проводниковой продукции Cabex 2020
17 – 19 марта 2020 г. Россия, Москва, КВЦ «Сокольники», Павильоны 4, 4.1

17 МАРТА
ВТОРНИК

11.00 – 12.00

 

Официальная церемония открытия выставки.
Осмотр экспозиции

12.00 – 14.00

пленарная сессия «Тенденции развития российской кабельной промышленности»

Сегодня кабельная промышленность является сложным и наукоемким производством, существенно влияющим на развитие различных отраслей экономики и инфраструктуры страны. Это энергетика, транспорт и машиностроение, телекоммуникационные и информационные технологии, нефтегазовый и оборонно-промышленный комплекс, строительство и др. Перед кабельщиками стоят сложные задачи по созданию высоконадежных и безопасных кабелей, отвечающих современным требованиям науки и техники.

Какие же современные тенденции развития кабельного производства преобладают сегодня, что нас ждет в ближайшем будущем, какие вызовы и задачи ставят отрасли российской экономики перед кабельщиками?

Модератор:

Изяслав Борисович Пешков,
Президент Международной Ассоциации «Интеркабель», д.т.н., профессор

Приглашенные спикеры:

Владимир Григорьевич Асмолов,
Советник генерального директора Госкорпорации «Росатом», д.т.н., профессор

Валентин Александрович Гапанович,
Президент, Председатель Наблюдательного совета НП «Объединение производителей железнодорожной техники», к.т.н.

Павел Николаевич Завальный,
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Председатель Комитета ГДФС РФ по энергетике, к.т.н.

Андрей Владимирович Майоров,
Заместитель генерального директора, Главный инженер ПАО «Россети», к.т.н.

Геннадий Иванович Мещанов,
Генеральный директор ОАО «ВНИИКП», Президент НП Международная Ассоциация «Электрокабель», д.т.н.

Наталья Валентиновна Сахарова,
Генеральный директор НП Международная Ассоциация «Электрокабель»

Представитель Министерства промышленности и торговли Российской Федерации

14.00 – 15.00

Перерыв

15.00 – 17.00

СЕКЦИЯ: ЭНЕРГЕТИКА «Эффективные решения кабельной промышленности для электроэнергетики»

В сфере работы с электричеством, его производством и поставками напрямую к потребителю очень важно использовать материалы и оборудование, которые отличаются высоким качеством и надежностью, ведь именно от этого зависит бесперебойная и безопасная работа энергосистемы. Одним из элементов в данной системе является кабель. Что происходит сегодня на рынке электроэнергетики, какие направления имеют первоочередное значение, какие материалы применяются, куда движется кабельная отрасль при разработке новых типов кабелей? Эти и другие вопросы поднимут эксперты в рамках секции

Модератор:

Геннадий Мещанов,
Генеральный директор ОАО «ВНИИКП», Президент НП Международная Ассоциация «Электрокабель», д.т.н.

Приглашенные спикеры:

Анатолий Бузлаев,
Генеральный директор АО «Лидер-Компаунд»

Дмитрий Гвоздев,
Первый заместитель Генерального директора ПАО «МОЭСК», к.т.н.

Евгений Прохоров,
Генеральный директор АО «Объединенная энергетическая компания (АО «ОЭК»)

Василий Рожков
Директор департамента производственной деятельности – Заместитель Главного инженера ПАО «Россети»

Шувалов Михаил,
Директор научного направления, Заведующий отделением «Кабели и провода энергетического назначения» ОАО «ВНИИКП», д.т.н.

Представитель АО «УК «УНКОМТЕХ»

Представитель ГУП «Московский метрополитен»

К участию в дискуссии приглашены:

Павел Павлович Безруких,
Заведующий отделением «Новых технологий и нетрадиционной энергетики» Энергетического института им. Г.М. Кржижановского, д.т.н., профессор, академик Российской Инженерной Академии

Дмитрий Николаевич Вязов,
Заместитель начальника Управления объектов энергетического комплекса и производственного назначения – Начальник Отдела объектов энергетического комплекса ФАУ «Главгосэкспертиза России»

Александр Владимирович Глухарев,
Руководитель комитета по энергетике Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»

Елена Валентиновна Зенова,
Начальник отдела разработок и исследований микро- и наносистем Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт нанотехнологий микроэлектроники Российской академии наук, д.т.н.

Олег Юрьевич Клинков,
Начальник Департамента технологического развития исполнительного аппарата ПАО «ФСК ЕЭС»

Александр Николаевич Козловский,
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Член Комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, к.э.н.

Михаил Александрович Колесников,
Председатель Комитета по электроэнергетике, Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»

Сергей Николаевич Ленев,
Заместитель управляющего директора – Главный инженер ПАО «Мосэнерго»

Кирилл Александрович Лунин,
Генеральный директор АО «ЭНИН», к.т.н.

Виталий Евгеньевич Мисурагин,
Заместитель генерального директора по инжинирингу и строительству АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

Ринат Фатихович Плаксунов,
Начальник научно-производственного комплекса №4 (измерительные приборы) АО «НИИЭМП»

Валерий Сергеевич Селезнев,
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по энергетике

Серебрянников Сергей Владимирович,
Заведующий Кафедрой физики и технологии электротехнических материалов и компонентов ФГБОУВО «Национальный исследовательский университет МЭИ», д.т.н.


18 МАРТА
СРЕДА

11.00 – 12.30

СЕКЦИЯ: ТРАНСПОРТ И МАШИНОСТРОЕНИЕ «Кабельная продукция для транспортного машиностроения и объектов транспортной инфраструктуры»

Обеспечение надежной и бесперебойной доставки грузов и пассажиров на всей территории Российской Федерации является основной задачей транспортного машиностроения России. Применение современных кабельных изделий в конструкциях транспорта, а также в инфраструктуре позволяет отчасти решить эту задачу. Постоянное ужесточение требований, предъявляемых к данному виду кабельных изделий, ставит сложную, но интересную инженерную задачу перед разработчиками кабелей и проводов.

Российская кабельная промышленность сегодня предлагает высокотехнологичную продукцию, разработана широкая гамма силовых и контрольных кабелей, кабелей связи и других изделий, не распространяющих горение при прокладке в пучках, а также выделяющих при пожаре минимальное количество дыма, коррозионно-активных и токсичных продуктов горения.

Развитие ассортимента специальных кабельных изделий зависит от стратегии развития транспортного машиностроения России. Что может предложить российская кабельная промышленность машиностроителям, какие планы развития у потребителей этой группы кабельных изделий, эти и другие вопросы обсудят эксперты в рамках секции

Модератор:

Виталий Геннадиевич Мещанов,
Заместитель генерального директора, Директор по развитию и внешне-экономической деятельности ОАО «ВНИИКП»

Приглашенные спикеры:

Юрий Владимирович Газизов,
Начальник отдела Дирекции тяги ОАО «РЖД»

Сергей Иванович Гнып,
Директор по технологии и качеству ООО «ТПД Паритет»

Дмитрий Владимирович Новиков,
Заведующий отделением «Провода и кабели для электрических машин, установок транспорта и приборов» ОАО «ВНИИКП», к.т.н.

Михаил Владимирович Шолуденко,
Заместитель заведующего отделением «Кабели, провода и арматура для систем коммуникаций и информации» ОАО «ВНИИКП», к.т.н.

Представитель НП «Объединение производителей железнодорожной техники»

Представитель ООО «Холдинг Кабельный Альянс»

К участию в дискуссии приглашены:

Ралиф Рикзаевич Абзалов,
Главный инженер АО «Научно-Исследовательский Институт Железнодорожного Транспорта»

Юрий Валерьевич Бабков,
Первый заместитель генерального директора – Главный инженер АО «ВНИКТИ», к.т.н.

Виктор Александрович Гречишников,
Заместитель директора института транспортной техники и систем управления РУТ (МИИТ), д.т.н., профессор

Юрий Александрович Жирков,
Генеральный директор ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»

Юрий Моисеевич Иньков,
Профессор кафедры «Электропоезда и локомотивы» РУТ (МИИТ), д.т.н., профессор

Давид Львович Киржнер,
Технический директор АО «Локомотив», к.т.н.

Татьяна Михайловна Красина,
Начальник лаборатории АО «НПО «СПЛАВ» им. А.Н.Ганичева»

Иван Вячеславович Лысенко,
Заместитель Генерального директора – главный инженер АО «Международный аэропорт Шереметьево»

Андрей Леонидович Михайлов
Начальник Службы электроснабжения Дирекции инфраструктуры ГУП «Московский метрополитен»

Шевлюгин Максим Валерьевич,
Заведующий кафедрой «Электроэнергетика транспорта» РУТ (МИИТ), д.т.н., профессор

12.30 – 13.00

Перерыв

13.00 – 14.30

СЕКЦИЯ: ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ «Современные системы передачи информации и кабельная продукция для них: настоящее и будущее»

Развитие инфраструктуры цифровой экономики на основе информационно-коммуникационных технологий должно обеспечивать единство устойчивости и безопасности телекоммуникационной инфраструктуры Российской Федерации на всех уровнях информационного пространства. В этом аспекте кабели в качестве среды передачи информации имеют первостепенное значение.

Какие задачи были решены в части повышения качества и надежности оптических кабелей и кабелей связи с медными жилами, каковы успехи и перспективы в импортозамещении в области кабелей для передачи информации, задачи и потребности операторов связи и направления дальнейшего развития кабелей связи, как будут строиться и разворачиваться сети нового поколения 5G в России – вот область вопросов, подлежащих обсуждению на данной секции

Модератор:

Евгений Борисович Васильев,
Заместитель генерального директора ОАО «ВНИИКП», к.э.н.

Приглашенные спикеры:

Денис Юрьевич Кусков,
Генеральный директор информационного агентства TelecomDaily

Андрей Васильевич Лобанов,
Генеральный директор НПП «Спецкабель», к.т.н.

Ирина Александровна Овчинникова,
Директор научного направления, Заведующая отделением «Кабели, провода и арматура для систем коммуникаций и информации» ОАО «ВНИИКП», к.т.н.

Алексей Валерьевич Сапунов,
Старший вице-президент по технической инфраструктуре ПАО «Ростелеком»

Фредерик Ваносчуйзе,
Директор по инфраструктуре и техническим инновациям ПАО «МегаФон»

Александр Юрьевич Цым,
И.о. заместителя генерального директора по научной работе ФГУП «ЦНИИС», д.т.н.

Представитель компании Huawei или компании Ericsson (Центр 5G Инноваций)

Представитель ДИТ (Департамент информационных технологий) г. Москвы

К участию в дискуссии приглашены:

Михаил Андреевич Боев,
Профессор кафедры «Физика и технологии электротехнических материалов и компонентов» ФГБОУВО «Национальный исследовательский университет МЭИ», д.т.н.

Сергей Федорович Глаголев,
Заведующий Кафедрой фотоники и линий связи (ФиЛС) Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, к.т.н., доцент

Наталья Александровна Григорьева,
Начальник Управления развития сетей связи и федеральных программ Федерального агентства связи

Александр Львович Зубилевич,
Профессор кафедры «Направляющие телекоммуникационные среды» МТУСИ, к.т.н.

Сергей Борисович Ижеев,
Заместитель генерального директора по перспективному развитию ООО «Газпром связь»

Олег Вячеславович Колесников,
Старший преподаватель Московского технического университета связи и информатики, к.т.н.

Роман Юрьевич Кургузов,
Заместитель генерального директора по развитию ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт связи»

Сергей Викторович Попов,
Заместитель генерального директора Холдинга «Швабе» по НИОКР, Руководитель приоритетного технологического направления по технологиям оптоэлектроники и фотоники, д.т.н.

Эдуард Львович Портнов,
Заведующий кафедрой «Направляющие телекоммуникационные среды» МТУСИ, д.т.н., профессор

Игорь Викторович Семенихин,
Директор Департамента инфраструктурных проектов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, к.в.н., доцент

14.30 – 15.00

Перерыв

15.00 – 16.30

НЕФТЕГАЗОВАЯ СЕКЦИЯ «Кабель для нефтегазового комплекса»

Особое место в ряду силовых кабелей занимают кабели для питания погружных электронасосов добычи нефти. Особенностью данной группы кабелей является повышенная передаваемая электрическая мощность и длительный режим работы в скважинных условиях. Сложный и разнообразный компонентный состав скважинной жидкости, а также сложные физические условия (температура, давление, механические воздействия) эксплуатации этих кабелей обуславливают предъявление чрезвычайно жестких требований к ним.

Об опыте эксплуатации кабельных изделий для нефтегазового комплекса и требованиям, предъявляемых к ним, расскажут специалисты

Модератор:

Алексей Николаевич Жужин,
Директор АО «Сибкабель» (ООО «Холдинг Кабельный Альянс»)

Приглашенные спикеры:

Игорь Александрович Ананских,
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

Евгений Анатольевич Кибирев,
Начальник технологического отдела ООО «Газпромнефть НТЦ»

Сергей Владимирович Клубков,
Директор по разведке и добыче нефти и газа VYGON.Consulting, к.э.н.

Нор Алексей Александрович,
Директор ПАО «НИКИ г. Томск»

Геннадий Иосифович Шмаль,
Президент Союза нефтегазопромышленников России, к.э.н.

Представитель Департамента 335 ПАО «Газпром»

Представитель ООО «Камский кабель»

Представитель АО «РОССКАТ»

К участию в дискуссии приглашаются:

Олег Евгеньевич Аксютин,
Заместитель Председателя Правления – Начальник Департамента 623 ПАО «Газпром», д.т.н.

Анатолий Николаевич Дмитриевский,
Научный руководитель Института проблем нефти и газа РАН, Академик РАН, д.г.-м.н., профессор

Михаил Сергеевич Ершов,
Профессор кафедры теоретической электротехники и электрификации нефтяной и газовой промышленности РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, д.т.н.

Наиль Габдулбариевич Ибрагимов,
Первый заместитель генерального директора по производству – главный инженер ПАО «Татнефть», к.т.н.

Дмитрий Михайлович Ляпичев,
Заместитель генерального директора по сопровождению эксплуатации объектов Единой системы газоснабжения АО «Газпром оргэнергогаз», к.т.н.

Андрей Львович Непомнящий,
Председатель комиссии по нефтегазоперереработке и нефтегазохимии Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»

Даниил Николаевич Олейник,
Заместитель главного инженера, Начальник технического управления ПАО «Сургутнефтегаз»

Александр Сергеевич Пермяков,
Вице-президент по капитальному строительству ПАО НК «РуссНефть»

Наталья Анатольевна Пименова,
Доцент кафедры Инновационного менеджмента, Начальник Отдела технико-экономической оценки проектов ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», к.э.н.

Виктор Иванович Соловых,
Вице-президент по добыче нефти и газа ПАО АНК «Башнефть»

Михаил Леонидович, Струпинский
Генеральный директор ГК «Специальные системы и технологии», к.т.н., член-корреспондент АЭН РФ

19 МАРТА
ЧЕТВЕРГ

11.00 – 13.00

ОБЩЕОТРАСЛЕВАЯ СЕКЦИЯ >«Новеллы законодательства и поддержка производителя»

В 2020 году вступили в силу новые нормативно-правовые акты, которые окажут значительное влияние на деятельность кабельной отрасли и всего бизнеса. Также ведутся обсуждения проектов изменения законодательства и новых технических регламентов. Ассоциация «Электрокабель» приглашает ознакомиться с этими новеллами, обсудить и выработать общий подход в целях поддержки производителей.

Специалисты и эксперты затронут такие темы, как противодействие незаконному обороту несоответствующей стандартам кабельной продукции, расширенная ответственность производителя и экологический сбор, регуляторная гильотина и работа контрольно-надзорных органов, стимулирование и поддержка импортозамещения и экспортоориентированных производств, введение и разработка новых технических регламентов, в том числе «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и «О безопасности строительных материалов и изделий»

Модератор:

Максим Владимирович Третьяков,
Вице-президент НП Международная Ассоциация «Электрокабель», к.э.н.

К участию в дискуссии приглашены:

Наталья Сергеевна Беляева,
Заместитель председателя комитета по природопользованию и экологии «Деловой России», Генеральный директор ООО «Дельфи»

Любовь Александровна Бондарь,
Президент Ассоциации по техническому регулированию «АССТР», к.э.н.

Алексей Александрович Вихарев,
Начальник Управления контроля за деятельностью аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации

Алексей Александрович Каукайнинен,
Заместитель генерального директора НП Ассоциация «Электрокабель»

Николай Петрович Копылов,
Главный ученый секретарь Национальной Академии наук пожарной безопасности (НАНПБ), д.т.н., профессор

Алексей Владимирович Кулешов,
Заместитель Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Андрей Александрович Макеев,
Заместитель директора Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России

Антон Дмитриевич Митрофанов,
Помощник председателя экспертного совета по вопросам энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности Комитета

Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, к.э.н.

Лидия Сергеевна Травкина,
Заместитель генерального директора Национального института аккредитации Росаккредитации (ФАУ НИА)

13.00 – 15.00

ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА

Практические семинары и демонстрации технологических возможностей от участников выставки Cabex 2020

Проект программы от 27.01.2020

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: cabex.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Мероприятия
Вопросы российского присутствия в Антарктиде обсудили на конференции
Обновленная программа конференции
Конференции
Ассоциация

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно