Обеспечение надежной и бесперебойной доставки грузов и пассажиров на всей территории Российской Федерации является основной задачей транспортного машиностроения России. Применение современных кабельных изделий в конструкциях транспорта, а также в инфраструктуре позволяет отчасти решить эту задачу. Постоянное ужесточение требований, предъявляемых к данному виду кабельных изделий, ставит сложную, но интересную инженерную задачу перед разработчиками кабелей и проводов.

Российская кабельная промышленность сегодня предлагает высокотехнологичную продукцию, разработана широкая гамма силовых и контрольных кабелей, кабелей связи и других изделий, не распространяющих горение при прокладке в пучках, а также выделяющих при пожаре минимальное количество дыма, коррозионно-активных и токсичных продуктов горения.

Развитие ассортимента специальных кабельных изделий зависит от стратегии развития транспортного машиностроения России. Что может предложить российская кабельная промышленность машиностроителям, какие планы развития у потребителей этой группы кабельных изделий, эти и другие вопросы обсудят эксперты в рамках секции