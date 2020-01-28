РусКабель подготовил медиаплан на 2020 год
28 января 2020, 16:45
Рубрика: Мероприятия
Метки: CABEX 2020
Отрасль: Кабельная промышленность
в рамках 19-й Международной выставки кабельно-проводниковой продукции Cabex 2020
17 – 19 марта 2020 г. Россия, Москва, КВЦ «Сокольники», Павильоны 4, 4.1
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11.00 – 12.00
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Официальная церемония открытия выставки.
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12.00 – 14.00
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пленарная сессия «Тенденции развития российской кабельной промышленности»
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Сегодня кабельная промышленность является сложным и наукоемким производством, существенно влияющим на развитие различных отраслей экономики и инфраструктуры страны. Это энергетика, транспорт и машиностроение, телекоммуникационные и информационные технологии, нефтегазовый и оборонно-промышленный комплекс, строительство и др. Перед кабельщиками стоят сложные задачи по созданию высоконадежных и безопасных кабелей, отвечающих современным требованиям науки и техники.
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Модератор:
Изяслав Борисович Пешков,
Приглашенные спикеры:
Владимир Григорьевич Асмолов,
Валентин Александрович Гапанович,
Павел Николаевич Завальный,
Андрей Владимирович Майоров,
Геннадий Иванович Мещанов,
Наталья Валентиновна Сахарова,
Представитель Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
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14.00 – 15.00
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Перерыв
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15.00 – 17.00
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СЕКЦИЯ: ЭНЕРГЕТИКА «Эффективные решения кабельной промышленности для электроэнергетики»
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В сфере работы с электричеством, его производством и поставками напрямую к потребителю очень важно использовать материалы и оборудование, которые отличаются высоким качеством и надежностью, ведь именно от этого зависит бесперебойная и безопасная работа энергосистемы. Одним из элементов в данной системе является кабель. Что происходит сегодня на рынке электроэнергетики, какие направления имеют первоочередное значение, какие материалы применяются, куда движется кабельная отрасль при разработке новых типов кабелей? Эти и другие вопросы поднимут эксперты в рамках секции
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Модератор:
Геннадий Мещанов,
Приглашенные спикеры:
Анатолий Бузлаев,
Дмитрий Гвоздев,
Евгений Прохоров,
Василий Рожков
Шувалов Михаил,
Представитель АО «УК «УНКОМТЕХ»
Представитель ГУП «Московский метрополитен»
К участию в дискуссии приглашены:
Павел Павлович Безруких,
Дмитрий Николаевич Вязов,
Александр Владимирович Глухарев,
Елена Валентиновна Зенова,
Олег Юрьевич Клинков,
Александр Николаевич Козловский,
Михаил Александрович Колесников,
Сергей Николаевич Ленев,
Кирилл Александрович Лунин,
Виталий Евгеньевич Мисурагин,
Ринат Фатихович Плаксунов,
Валерий Сергеевич Селезнев,
Серебрянников Сергей Владимирович,
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11.00 – 12.30
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СЕКЦИЯ: ТРАНСПОРТ И МАШИНОСТРОЕНИЕ «Кабельная продукция для транспортного машиностроения и объектов транспортной инфраструктуры»
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Обеспечение надежной и бесперебойной доставки грузов и пассажиров на всей территории Российской Федерации является основной задачей транспортного машиностроения России. Применение современных кабельных изделий в конструкциях транспорта, а также в инфраструктуре позволяет отчасти решить эту задачу. Постоянное ужесточение требований, предъявляемых к данному виду кабельных изделий, ставит сложную, но интересную инженерную задачу перед разработчиками кабелей и проводов.
Российская кабельная промышленность сегодня предлагает высокотехнологичную продукцию, разработана широкая гамма силовых и контрольных кабелей, кабелей связи и других изделий, не распространяющих горение при прокладке в пучках, а также выделяющих при пожаре минимальное количество дыма, коррозионно-активных и токсичных продуктов горения.
Развитие ассортимента специальных кабельных изделий зависит от стратегии развития транспортного машиностроения России. Что может предложить российская кабельная промышленность машиностроителям, какие планы развития у потребителей этой группы кабельных изделий, эти и другие вопросы обсудят эксперты в рамках секции
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Модератор:
Виталий Геннадиевич Мещанов,
Приглашенные спикеры:
Юрий Владимирович Газизов,
Сергей Иванович Гнып,
Дмитрий Владимирович Новиков,
Михаил Владимирович Шолуденко,
Представитель НП «Объединение производителей железнодорожной техники»
Представитель ООО «Холдинг Кабельный Альянс»
К участию в дискуссии приглашены:
Ралиф Рикзаевич Абзалов,
Юрий Валерьевич Бабков,
Виктор Александрович Гречишников,
Юрий Александрович Жирков,
Юрий Моисеевич Иньков,
Давид Львович Киржнер,
Татьяна Михайловна Красина,
Иван Вячеславович Лысенко,
Андрей Леонидович Михайлов
Шевлюгин Максим Валерьевич,
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12.30 – 13.00
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Перерыв
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13.00 – 14.30
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СЕКЦИЯ: ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ «Современные системы передачи информации и кабельная продукция для них: настоящее и будущее»
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Развитие инфраструктуры цифровой экономики на основе информационно-коммуникационных технологий должно обеспечивать единство устойчивости и безопасности телекоммуникационной инфраструктуры Российской Федерации на всех уровнях информационного пространства. В этом аспекте кабели в качестве среды передачи информации имеют первостепенное значение.
Какие задачи были решены в части повышения качества и надежности оптических кабелей и кабелей связи с медными жилами, каковы успехи и перспективы в импортозамещении в области кабелей для передачи информации, задачи и потребности операторов связи и направления дальнейшего развития кабелей связи, как будут строиться и разворачиваться сети нового поколения 5G в России – вот область вопросов, подлежащих обсуждению на данной секции
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Модератор:
Евгений Борисович Васильев,
Приглашенные спикеры:
Денис Юрьевич Кусков,
Андрей Васильевич Лобанов,
Ирина Александровна Овчинникова,
Алексей Валерьевич Сапунов,
Фредерик Ваносчуйзе,
Александр Юрьевич Цым,
Представитель компании Huawei или компании Ericsson (Центр 5G Инноваций)
Представитель ДИТ (Департамент информационных технологий) г. Москвы
К участию в дискуссии приглашены:
Михаил Андреевич Боев,
Сергей Федорович Глаголев,
Наталья Александровна Григорьева,
Александр Львович Зубилевич,
Сергей Борисович Ижеев,
Олег Вячеславович Колесников,
Роман Юрьевич Кургузов,
Сергей Викторович Попов,
Эдуард Львович Портнов,
Игорь Викторович Семенихин,
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14.30 – 15.00
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Перерыв
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15.00 – 16.30
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НЕФТЕГАЗОВАЯ СЕКЦИЯ «Кабель для нефтегазового комплекса»
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Особое место в ряду силовых кабелей занимают кабели для питания погружных электронасосов добычи нефти. Особенностью данной группы кабелей является повышенная передаваемая электрическая мощность и длительный режим работы в скважинных условиях. Сложный и разнообразный компонентный состав скважинной жидкости, а также сложные физические условия (температура, давление, механические воздействия) эксплуатации этих кабелей обуславливают предъявление чрезвычайно жестких требований к ним.
Об опыте эксплуатации кабельных изделий для нефтегазового комплекса и требованиям, предъявляемых к ним, расскажут специалисты
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Модератор:
Алексей Николаевич Жужин,
Приглашенные спикеры:
Игорь Александрович Ананских,
Евгений Анатольевич Кибирев,
Сергей Владимирович Клубков,
Нор Алексей Александрович,
Геннадий Иосифович Шмаль,
Представитель Департамента 335 ПАО «Газпром»
Представитель ООО «Камский кабель»
Представитель АО «РОССКАТ»
К участию в дискуссии приглашаются:
Олег Евгеньевич Аксютин,
Анатолий Николаевич Дмитриевский,
Михаил Сергеевич Ершов,
Наиль Габдулбариевич Ибрагимов,
Дмитрий Михайлович Ляпичев,
Андрей Львович Непомнящий,
Даниил Николаевич Олейник,
Александр Сергеевич Пермяков,
Наталья Анатольевна Пименова,
Виктор Иванович Соловых,
Михаил Леонидович, Струпинский
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11.00 – 13.00
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ОБЩЕОТРАСЛЕВАЯ СЕКЦИЯ >«Новеллы законодательства и поддержка производителя»
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В 2020 году вступили в силу новые нормативно-правовые акты, которые окажут значительное влияние на деятельность кабельной отрасли и всего бизнеса. Также ведутся обсуждения проектов изменения законодательства и новых технических регламентов. Ассоциация «Электрокабель» приглашает ознакомиться с этими новеллами, обсудить и выработать общий подход в целях поддержки производителей.
Специалисты и эксперты затронут такие темы, как противодействие незаконному обороту несоответствующей стандартам кабельной продукции, расширенная ответственность производителя и экологический сбор, регуляторная гильотина и работа контрольно-надзорных органов, стимулирование и поддержка импортозамещения и экспортоориентированных производств, введение и разработка новых технических регламентов, в том числе «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и «О безопасности строительных материалов и изделий»
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Модератор:
Максим Владимирович Третьяков,
К участию в дискуссии приглашены:
Наталья Сергеевна Беляева,
Любовь Александровна Бондарь,
Алексей Александрович Вихарев,
Алексей Александрович Каукайнинен,
Николай Петрович Копылов,
Алексей Владимирович Кулешов,
Андрей Александрович Макеев,
Антон Дмитриевич Митрофанов,
Лидия Сергеевна Травкина,
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13.00 – 15.00
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ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА
Практические семинары и демонстрации технологических возможностей от участников выставки Cabex 2020
Проект программы от 27.01.2020
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