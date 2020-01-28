Эксперты компании Schneider Electric, мирового лидера в предоставлении цифровых решений в области управления электроэнергией и автоматизации, рассказали об уровне цифровизации в основных сегментах экономики в исследовании, проведенном Schneider Electric совместно с ЦСП «Платформа».

В рамках исследования опрошенные специалисты Schneider Electric выделили основные факторы (как положительные, так и отрицательные), оказывающие влияние на развитие интернета вещей в различных отраслях экономики. Эксперты также рассказали о ключевых решениях Schneider Electric, которые применяются в каждом конкретном сегменте.

Сегодня рынок промышленного интернета вещей активно развивается, аналитики PwC прогнозируют, что к 2020 году к сети будет подключено уже 50 млрд устройств. Россия также следует общему тренду на цифровизацию. Новые технологии – такие, как промышленный интернет вещей и big data – играют для различных сегментов экономики ключевую роль, и всё больше отечественных предприятий осознают необходимость их внедрения. Однако глобально рынок цифровых технологий в России только формируется, и эксперты отмечают некритичное отставание от мировых лидеров по внедрению решений на базе промышленного интернета на 5-10 лет.

Основные причины отставания кроются в жёстком регулировании, длительном времени принятия нормативов, недостатке отечественных IIoT-решений и в консервативном подходе отечественных игроков к ведению бизнеса. Несмотря на общее отставание, эксперты считают, что некоторые российские отрасли экономики не уступают странам-лидерам по развитию цифровых технологий. К таким отраслям относятся, например, финансово-банковская сфера, телекоммуникации, информационные технологии.

Внедрение новых технологий не происходит равномерно: какие-то отрасли более подвержены, а какие-то – например, электроэнергетика – непросты для цифровизации. Необходимость цифровой трансформации уже не вызывает серьёзных дискуссий. При этом драйверами выступают преимущественно крупные предприятия, которые меньше подвержены сдерживающим факторам – таким, как нехватка финансов, неспособность привлечь квалифицированный персонал и обеспечить компетентный менеджмент. Тем не менее, внедрение решений, пусть и не очень быстро, но происходит. Однако уже сейчас мы можем заключить, что будущее для всех сегментов бизнеса – за цифровизацией, интернетом вещей и внедрением новых технологий.

Ознакомиться с полным исследованием можно по ссылке.

Schneider Electric находится на передовой цифровой трансформации в сферах управления энергией и автоматизации для жилых домов, зданий, центров обработки данных, инфраструктуры и промышленности.Присутствие в более чем 100 странах мира позволяет Schneider Electric быть бесспорным лидером в области управления электроэнергией (низкое и среднее напряжение, бесперебойное энергоснабжение) и систем автоматизации. Компания предлагает эффективные интегрированные решения, объединяющие управление энергией, автоматизацию и программное обеспечение. В экосистему Schneider Electric входит крупнейшая сеть партнеров, интеграторов и разработчиков, вместе с которыми на базе открытой платформы решений Schneider Electric мы обеспечиваем операционную эффективность и управление в режиме реального времени.