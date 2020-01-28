В Екатеринбурге уже завтра, 29 января, состоится закладка первого камня в строительство нового регионального транспортно-пересадочного узла с интегрированным автовокзалом, станцией метро и торговым центром «Золотой» в границах улиц Крестинского-Академика Шварца-Белинского-Объездная дорога.

По данным источника администрации губернатора Свердловской области, мероприятие планирует посетить глава региона Евгений Куйвашев. Также в торжественной церемонии примет участие мэр Екатеринбурга Александ Высокинский. Общий объем инвестиций, который компания «Общество Малышева 73» намерена вложить в проект - 400 млн долларов.

Проектом предусмотрены остановки городской электрички, следующей из аэропорта Кольцово, ЭКСПО-центра, интеграция комплекса с южными автомагистралями, соединяющими Екатеринбург с Челябинским, Тюменским, Курганским направлениями. Также в рамках реализации проекта будет проведена масштабная модернизация дорожной инфраструктуры вокруг нового автовокзала с постройкой широких съездов и выездов с Объездной дороги, и направления аэропорта.

Вся двухэтажная вокзальная инфраструктура нового транспортно-пересадочного узла будет находиться в управлении Екатеринбурга. Новый автовокзал с торговым центром будет соединен со станцией метро «Ботаническая». Инвестор имеет успешный опыт соединения крупнейшего ТРЦ «Гринвич» со станцией метро «Геологическая», опыт показывает, развитие инфраструктуры метро, соединение с ключевыми городскими объектами дает двусторонний превосходный результат, тем более, учитывая перспективу строительства второй ветки метро.

Автовокзал, который включен в ТПУ, будет возведен взамен Южного автовокзала. Именно с этого участка начнется закладка первого камня в строительство.

Проектом предусмотрены две наземные многоуровневые перехватывающие парковки на 5600 машиномест. Общая площадь комплекса, включая новый автовокзал, составит 308 тысяч кв. метров, торговая площадь – 147 тысяч. кв. метров.

Объект будет запущен в 2023 году, в год проведения Универсиады и 300-летия Екатеринбурга. После запуска в эксплуатацию это будет крупнейший современный транспортно-пересадочный узел за пределами Москвы.

Фото: пресс-служба «Общество Малышева-73»