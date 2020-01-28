«Холдинг Кабельный Альянс» консолидирует усилия по борьбе с фальсификатом на рынке кабельно-проводниковой продукции. Уже не первый год реализуются инициативы в рамках общественного проекта «Кабель Без Опасности» (КБО), который получил всестороннюю поддержку трех ассоциаций: «Электрокабеля» (кабельные заводы и поставщики материалов), «Честной позиции» (дистрибьюторы электротехнического рынка) и «Алюминиевой Ассоциации» (производители, поставщики и потребители алюминия).

Каждая ассоциация, помимо совместных проектов, ведет борьбу с фальсификатом в своем направлении. ХКА готов задействовать все рычаги: помимо участия в ассоциации «Электрокабель» и КБО, «Холдинг Кабельный Альянс» вступил в «Честную позицию». Это позволит наладить более эффективное взаимодействие с дистрибьюторами кабельно-проводниковой продукции по вытеснению с рынка недобросовестных участников.

«Изначально главной движущей силой проекта «Кабель Без Опасности» была Ассоциация «Электрокабель», что, в принципе, логично. Но сейчас, когда проект вышел на новый уровень, необходимо усилить роль дистрибьюторов в борьбе с кабельным фальсификатом. Дистрибьюторы являются одним из ключевых звеньев в цепочке «производитель – потребитель». От них также во многом зависит здоровье рынка. Поэтому необходимо объединять усилия», - подчеркнул генеральный директор ХКА Аркадий Рудой.

Стоит отметить, что в структуре продаж дистрибьюторов электротехнического рынка кабель составляет 50-60%, поэтому борьба с фальсифицированной КПП имеет для них приоритетное значение.

«Говоря о дистрибьюторах, следует понимать, что за счет комплексного подхода они осуществляют поставки крупнейшим потребителям КПП. Их роль в реализации проекта «Кабель Без Опасности» очень важна, ведь все мы знаем главный постулат рынка: в тех сегментах, где находятся более ответственные клиенты, доля фальсификата низка. Синергия между крупными кабельными заводами и дистрибьюторами покрывает все проблемные зоны рынка», - прокомментировал исполнительный директор ассоциации «Честная позиция» Владимир Кашкин.

По его словам, не все осознают общественную значимость работы, проводимой в рамках проекта «Кабель без опасности»: «Вдумайтесь только: около половины пожаров в жилых домах происходит из-за аварийной работы энергооборудования, в подавляющем большинстве случаев виной тому некачественный кабель. Три года назад, на момент запуска КБО, доля фальсификата в розничных сетях достигала 80%, на сегодняшний день, благодаря усилиям участников проекта, ее удалось снизить до 30-50%, в зависимости от сегмента. При таком масштабе проблемы лучше довериться производителям с проверенной репутацией, десятилетиями зарекомендовавшим себя на рынке».

Участник проекта КБО «Холдинг Кабельный Альянс» объединяет кабельные активы УГМК в составе трех заводов. На каждом внедрена многоступенчатая система контроля качества материалов, заготовок и готовой продукции. При помощи современного оборудования проверяются физико-механические, химические, электрические и прочие характеристики. Это позволяет исключить брак уже на первых стадиях производственного процесса.