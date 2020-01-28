Специалисты Адыгейского филиала «Россети Кубань» планируют в 2020 году выполнить реконструкцию четырех подстанций 110 кВ с установкой высокотехнологичного защитного оборудования на энергообъектах.

Подстанции «Новосвободная» в Майкопском районе и «Шовгеновская» в Шовгеновском районе Адыгеи оснастят быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий. Современное оборудование обеспечит мгновенную защиту подстанционных объектов от повреждений, вызванных коротким замыканием.

На подстанции «Промзона» энергетики планируют установить устройства компенсации емкостных токов замыкания на землю, которые обеспечат компенсацию емкостных токов, возникающих при нарушении изоляции электрического кабеля.