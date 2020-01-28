РусКабель подготовил медиаплан на 2020 год
28 января 2020, 17:45
Рубрика: Модернизация
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика
Специалисты Адыгейского филиала «Россети Кубань» планируют в 2020 году выполнить реконструкцию четырех подстанций 110 кВ с установкой высокотехнологичного защитного оборудования на энергообъектах.
Подстанции «Новосвободная» в Майкопском районе и «Шовгеновская» в Шовгеновском районе Адыгеи оснастят быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий. Современное оборудование обеспечит мгновенную защиту подстанционных объектов от повреждений, вызванных коротким замыканием.
На подстанции «Промзона» энергетики планируют установить устройства компенсации емкостных токов замыкания на землю, которые обеспечат компенсацию емкостных токов, возникающих при нарушении изоляции электрического кабеля.
– Ранее мы установили современное оборудование релейной защиты и автоматики на подстанциях 110 кВ «Еленовская» в Красногвардейском районе и «Очистные сооружения» в Белореченском районе. Оснащение подстанций новыми средствами защиты от коротких замыканий в значительной степени повысит надежность энергоснабжения потребителей Белореченского района Краснодарского края и Майкопского, Красногвардейского, Шовгеновского районов Республики Адыгея, – сообщил директор Адыгейского филиала «Россети Кубань» Рустам Магдеев.
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