Специалисты «Россети Центр и Приволжье Ивэнерго» провели для студентов 4 курса, обучающихся в энергоколледже по специальности «Электрические станции, сети и системы», ознакомительную экскурсию по подстанции 110 кВ «Ивановская-6».

Подстанция «Ивановская-6» – крупный питающий центр филиала «Ивэнерго», обеспечивающий электроснабжением потребителей города Иваново и Ивановского района, а также расположенные на данной территории промышленные и сельскохозяйственные предприятия. На подстанции установлено два трансформатора мощностью по 63 МВА, имеется восемь отходящих линий напряжением 110 кВ и четыре линии 35 кВ.

Перед началом экскурсии старший мастер Ивановского производственного участка службы подстанций филиала «Ивэнерго» Николай Воронов провел для ребят инструктаж по технике безопасности и ознакомил с правилами безопасного поведения вблизи действующих электроустановок.

Будущие энергетики осмотрели помещения аккумуляторной батареи и щита управления, закрытые и открытые распределительные устройства. Николай Воронов показал установленные на подстанции масляные и современные вакуумные и элегазовые выключатели, объяснив их принципы работы и отличия. Также студенты узнали об основных характеристиках силовых трансформаторов, устройств релейной защиты и автоматики.

В ходе экскурсии студенты задавали много вопросов об особенностях работы энергообъекта, требованиях к квалификации персонала, условиях труда, выразив заинтересованность в будущем трудоустройстве на предприятии.

Как отметила преподаватель Ивановского энергетического колледжа Татьяна Пухова:

«Сейчас у нас проходит учебная практика, и ребята должны ознакомиться с работой подстанции наглядно. Студенты видят оборудование, узнают особенности его конструкции, смотрят схемы. Без таких практических занятий конечно мы не можем выпустить настоящих специалистов. Хочу отметить, что на данной подстанции работает очень приветливый персонал, который всегда готов обо всём подробно рассказать и всё показать нашим студентам».

Добавим, что на предприятии придают большое значение работе по популяризации профессии энергетика. И проведение экскурсий на энергообъектах для студентов энергетических специальностей – добрая традиция Ивэнерго. Помимо экскурсий студенты профильных образовательных учреждений региона участвуют в проведении Дней открытых дверей на энергообъектах и встречах с членами Совета ветеранов Ивэнерго, а также имеют возможность пройти в филиале производственную и преддипломную практику, поработать в летнем студенческом отряде.