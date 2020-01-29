ГКУ «Арена» разместило очередной аукцион, на котором планируется разыграть контракт на строительство Ледовой арены. Две предыдущих попытки разыграть солидный контракт оказались безуспешными.

28 января на сайте госзакупок появилось объявление о проведении очередного аукциона. Объект закупки: строительство многофункциональной ледовой арены по ул. Немировича-Данченко в Новосибирске. Начальная цена контракта: 3,51 млрд рублей. Заявки принимаются до 13 февраля.

Согласно проекту контракта, источником его финансирования выступает преимущественно бюджет Новосибирской области плюс 7 млн рублей из федеральной казны. Срок окончания работ согласно договору — 31 августа 2022 года. Сам контракт действует до 31 декабря 2022 года.

Отметим, что это уже третья попытка специально созданного для реализации проекта нового ЛДС ГКУ «Арена» разыграть контракт на строительство стадиона. Конкурс на возведение второго этапа объекта был впервые объявлен осенью 2019 года, но на него не поступило ни одной заявки. На объявленный во второй раз конкурс заявился один подрядчик, компания «Элинальфа», занимавшаяся строительством спортивных сооружений к Универсиаде в Красноярске, но его заявка не соответствовала требованиям аукциона. И конкурс также был признан не состоявшимся.