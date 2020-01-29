Октябрьские электрические сети ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») в Бакалинском районе Башкирии провели реконструкцию двух линий электропередачи: 10 кВ фидер 41-10 подстанции 110/35/10 кВ «Бакалы» и 0,4 кВ от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ №1762.

Во время реконструкции ВЛ 10 кВ были заменены обветшавшие деревянные опоры на современные железобетонные – всего 131 опора. Энергетики также сняли с опор устаревший провод А-50, заменив его на провод большего сечения АС-70. На ЛЭП был смонтирован разъединитель РЛНД 10 кВ, предназначенный для включения и отключения под напряжением участков электрической цепи.

Протяженность реконструированной ВЛ 10 кВ от ТП-1762 составила 7,3 км. Проведенные работы позволили существенно повысить надежность электроснабжения семи населенных пунктов в южной части Бакалинского района, где проживают более 3 тысяч человек: Старые Балыклы, Новые Балыклы, Дияшево, Сакатово, Устюмово, Камышлы, Пенькозавод.

В райцентре Бакалинского района – с. Бакалы – была проведена реконструкция ВЛ 0,4 кВ протяженностью порядка 2 км. В центральной части села сетевики демонтировали старые железобетонные опоры и неизолированный провод А-25. Вместо них были установлены 57 новых железобетонных опор и протянут провод СИП (самонесущий изолированный провод), отличающийся высокими эксплуатационными характеристиками и безопасностью использования. В результате повысилась надежность энергоснабжения многоквартирных и частных домов, а также многочисленных социальных объектов и торговых предприятий райцентра: общеобразовательной школы, детской школы искусств, двух детских садов и ресторана.