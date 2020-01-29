Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев встретился с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. Министр и губернатор обсудили вопросы реализации мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда» на территории Магаданской области. Встреча прошла в Минстрое России 27 января.

Глава Магаданской области сообщил, что в 2019 году основные сложности были связаны с выполнением программы по вводу квадратных метров, обозначенных в федеральном проекте «Жилье». Создан задел по уменьшению численности жилых объектов, непригодных для проживания граждан. В рамках курируемых Минстроем России программ проведена подготовительная работа на весь срок реализации нацпроекта. На данный момент область готова к осуществлению более масштабных программ в 2020 году.

«Сроки реализации нацпроекта определены до 2024 года, и есть конкретные целевые показатели. Поэтому при постановке задачи мы должны говорить о перспективах вплоть до 2024 года, а не только о годичной перспективе. Давайте обсудим имеющиеся вопросы и совместно примем соответствующие решения», - акцентировал Владимир Якушев.

Губернатор рассказал о первых результатах открытия парка «Маяк» на берегу бухты Нагаева в Магадане. По словам Сергея Носова, общественное пространство пользуется особой популярностью у жителей города. Напомним, что проект парка «Маяк» стал победителем во Всероссийском конкурсе объектов комфортной городской среды малых городов и исторических поселений. Строительство объекта было завершено в девятимесячный срок.

Министр посетил Магаданскую область с рабочим визитом в сентябре 2019 года. Он отметил успешное осуществление мероприятий нацпроекта на территории региона в 2019 году и выразил готовность способствовать дальнейшему осуществлению планов по благоустройству общественных территорий в субъекте.