Сегодня в городе Грозном состоялась встреча Депутата Государственной Думы Федерального собрания РФ, руководителя Оперативного штаба по развитию электроэнергетического комплекса Чеченской Республики Адама Делимханова, председателя Правительства Чеченской Республики Муслима Хучиева и заместителя Генерального директора ПАО «Россети», гендиректора «Россети Северный Кавказ» Виталия Иванова.

Стороны обсудили этапы реализации проекта по передаче государственного унитарного предприятия «Чечводоканал» под управление холдинга «Россети». Виталий Иванов сообщил, что данные мероприятия энергетики проводят в рамках исполнения поручений протокола совещания у заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 18.09.2019.

«Предприятие водоканального хозяйства является одним из крупнейших должников дочерней структуры «Россетей» АО «Чеченэнерго». Вместе с тем, мероприятия по передаче «Чечводоканала» в управление госхолдинга «Россети» прежде всего проводятся в интересах потребителей региона для усовершенствования качества предоставления коммунальных услуг», - подчеркнул Виталий Иванов.

Главой электросетевого комплекса макрорегиона было отмечено, что Чечня выбрана «Россетями» в качестве региона для реализации пилотного проекта по управлению проблемными ЖКХ-предприятиями. По итогам его успешной реализации госхолдинг в рамках поручений Правительства страны планирует создание общероссийской дочерней структуры «Россетей». Муслим Хучиев, в свою очередь, озвучил солидарную позицию руководства региона о необходимости исполнения данного поручения федеральных органов власти.

Глава Правительства обратил внимание, что от решения этого актуального вопроса напрямую зависит социальная стабильность регионе, поскольку группа «Россети» имеет положительную практику по выводу депрессивных предприятий из кризисного состояния.

«Необходимо в кратчайшие сроки разработать механизм по передаче управления «Чечводоканала» под управление «Россетей», поскольку это важно для потребителей коммунальных услуг региона», - подчеркнул, в свою очередь, Адам Делимханов.



Руководитель Оперштаба на примере стабилизации работы электросетевого комплекса республики отметил успешную практику взаимодействия органов власти Чечни и группы «Россети», особо отметив личное участие Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и Гендиректора ПАО «Россети» Павла Ливинского в решении отраслевых вопросов. Участниками встречи принято решение о создании рабочей группы из представителей органов власти республики и энергетиков. Курировать работу группы по реализации обсуждаемого важного пилотного проекта поручено первому заместителю гендиректора «Россети Северный Кавказ» Павлу Дынькину и заместителю председателя Правительства Чеченской Республики Абдуле Магомадову.



Справочно: Задолженность ГУП «Чечводоканал» перед АО «Чеченэнерго» за потреблённую электроэнергию составляет порядка 794 млн рублей. Мероприятия по переводу имущества «Чечводоканала» на баланс энергетического холдинга и передаче под управление «Россетей» планируется завершить в течение полугода.