"Сибстекло" запустит новую стекловаренную печь в 2020 году

Компания «Сибстекло» (входит в «РАТМ-холдинг») введет в эксплуатацию новую стекловаренную печь во втором квартале 2020 года. Об этом сегодня сообщил вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка на заседании регионального совета по развитию промышленности и предпринимательства.

В компании» «Сибстекло» сказали “Ъ-Сибирь”, что сейчас идет подготовка к строительству. Мощность новой печи составит 375 т стекломассы в сутки. Она позволит выпускать от 400 до 450 млн ед. стеклотары в год. Ввод новой печи позволит предприятию увеличить мощность стекольных комплексов на 24,5% — до 720-740 млн. ед. В компании не уточнили сумму инвестиций в проект.

Летом 2019 года, анонсируя планы по расширению производства, руководство «Сибстекла» заявляло об объеме инвестиций в размере 1,2 млрд руб. «Это один из сценариев реализации проекта»,— сказали в компании.

Фото: Михаил Соколов / Коммерсантъ