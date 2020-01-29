В 2020 году на площадке строительства Багаевского гидроузла начнутся основные работы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота. Сдать объект и запустить его в эксплуатацию планируется к концу 2023 года.

В текущем году, говорят в Росморречфлоте, планируется завершить все подготовительные работы по строительству Багаевского гидроузла. После этого начнётся непосредственное возведение целого ряда сооружений производственного, служебно-технического, вспомогательного, социально-бытового и жилого назначения.

Кроме того, в планы входят работы по дноуглублению и спрямлению участков русла Дона, обустройство судоходного шлюза, создание водосборной и земляной плотин. Что касается влияния на окружающую среду, то для беспрепятственного прохождения рыбы в нерестовый период планируется построить рыбопропускной шлюз и рыбоходно-нерестовый канал.

Ранее сообщалось о фактическом срыве первого этапа строительства Багаевского гидроузла, включающего дноуглубительные работы, выкуп земельных участков и прочие подготовительные мероприятия. Подрядчик — компания «Стройтрансгаз» российского миллиардера Геннадия Тимченко — должна была завершить работы в конце 2018 года, однако весной 2019 года сроком окончания первого этапа уже назывался декабрь 2019 года. Причины — нерест рыбы, из-за которого строительные работы в Дону запрещены с 1 апреля по 30 сентября, а также фрагменты военной техники, которые строители обнаружили в реке в районе стройплощадки.

При этом уже тогда глава ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» Сергей Гайдаев говорил, что проблема не только в рыбе и наследии войны. Он пояснял, что в конкурсной документации содержится требование привлечь ко второму (основному) этапу строительства подрядную организацию, которая смогла бы, используя новые технологии, качественно сделать объект. В итоге в конце марта прошлого года конкурс на второй этап строительства был объявлен, максимальная стоимость контракта составила 19,37 млрд рублей. В мае конкурс завершился ничем — не было подано ни одной заявки.

Теперь Росморречфлот заявляет, что конкурс на определение подрядчика по основным работам на стройплощадке Багаевского гидроузла будет снова объявлен в ближайшее время.

Добавим, что стоимость объекта оценивается в 22 млрд рублей. Гидроузел должен решить вопросы, связанные с судоходством, орошением земель и водоснабжением населения. Первоначально сдать его планировалось к концу 2020 года. Однако после описанных выше срывов по срокам подготовительных работ стало известно, что часть денег, выделенных на Багаевский гидроузел, решили перераспределить в пользу нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Как заявлял министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов, деньги забрали лишь на время, и с началом основного этапа работ «состоится обратный трансфер».