Основными покупателями ускорителей ИЯФ СО РАН являются китайские, корейские, индийские и российские компании.

В 2019 году специалисты Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН произвели и поставили шесть ускорителей электронов серии ЭЛВ в Южную Корею, Китай и Россию, сообщили в пресс-службе института.

— В 2019 году мы произвели и поставили одну установку в Южную Корею, три в Китай и две в Россию. Шесть ускорителей в год, при том, что в среднем на производство одного уходит от 6 до 12 месяцев, обычный для Института уровень производительности, — рассказывает заведующий лабораторией ИЯФ СО РАН, кандидат технических наук Сергей Фадеев. — В России нашими заказчиками в прошлом году стали АО «Экспокабель» — компания, занимающаяся облучением кабелей, и ООО «Котовский завод пластмасс», специализирующийся на производстве вспененного полиэтилена.

По его словам, за все время работы по данному направлению в ИЯФ СО РАН было произведено и поставлено заказчикам более 170 ускорителей.

— На сегодняшний день подписано или находятся в стадии подписания семь контрактов на поставку в 2020 году ускорителей в КНР. Кроме того, обсуждается поставка в Китай в 2020 году еще пяти ускорителей, — добавляет Сергей Фадеев. — Установки будут использоваться для производства термоусаживаемых изделий, облучения полимерной изоляции проводов и кабелей, а также для производства изделий из вспененного полиэтилена.

Отмечается, что основными покупателями ускорителей ИЯФ СО РАН являются китайские, корейские, индийские и российские компании.

— В ряде случаев это связано с возросшими требованиями к полимерной изоляции производимых ими проводов и кабелей. В других случаях – требованиями по импортозамещению и переходом на качественную отечественную продукцию. Некоторые компании производят замену ранее купленных ускорителей на новые, — поясняет Сергей Фадеев.

Он подчеркнул, что производимые в ИЯФ СО РАН ускорители серии ЭЛВ изначально разрабатывались для применения в условиях промышленного производства.

Помимо высокого качества ускорители серии ЭЛВ имеют еще одно преимущество: они компактнее зарубежных аналогов. Ускорители новосибирского производства могут быть установлены в относительно небольших помещениях, что экономит затраты на создание инфраструктуры.

Фото предоставлено пресс-службой ИЯФ СО РАН