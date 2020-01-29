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Инвестиции (проекты)

В Подольске начали готовить площадку для строительства дома‑долгостроя ЖК "Альянс"

Застройщик приступил к подготовке стройплощадки для строительства дома-долгостроя ЖК «Альянс» в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске 27 ноября 2019 года между ООО «Жилсоцстрой» и ЗАО «Инвестиции в жилищное строительство» был заключен договор генерального подряда для завершения строительства и реализации прав обманутых дольщиков многоквартирных жилых домов в микрорайоне Климовск по улице Школьной, дома №№41, 43 ЖК («Альянс»).

«Инвестором-застройщиком было получено разрешение на строительство второго жилого дома по адресу: Подольск, микрорайон Климовск, улица Школьная, дом №43. Строительство предусмотрено как компенсационное для окончания дома №41. В настоящее время ведутся работы по подготовке строительной площадки. На стадии решения вопрос о подключении электроснабжения строительной площадки по временной схеме», – говорится в сообщении.

Начало строительно-монтажных работ запланировано на 3 февраля.

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