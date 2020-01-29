Астраханский аэропорт им. Б. М. Кустодиева ждет модернизация, в рамках которой планируется построить новый пассажирский терминал. Об этом сообщила в среду пресс-служба администрации губернатора Астраханской области.

"Планы по обновлению инфраструктуры воздушной гавани обсудили губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и председатель совета директоров частной международной корпорации AEON Роман Троценко. В частности, речь шла о строительстве нового пассажирского терминала. Проект нового терминала будет готов в сентябре этого года. Здание будет соединено с действующим аэровокзалом", - говорится в сообщении.

По словам Троценко, "это будет новый комплекс, который объединит терминалы международных и внутренних воздушных линий, с возможностью единой обработки багажа и пересадки". Представитель корпорации AEON добавил, что в этом году в астраханском аэропорту установят два телескопических трапа - один в мае, а второй - в конце года. Такие телетрапы, или, как их еще называют, "рукава", позволят пассажирам быстро и комфортно добраться до самолета, в этом случае не нужно ехать до воздушного судна на автобусе, пояснили в пресс-службе администрации губернатора.

В рамках договоренностей губернатора Игоря Бабушкина с министерством транспорта и правительством РФ прорабатывается проект реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта. В минувшем году он обслужил порядка 678 тыс. пассажиров, это на 13,1% больше, чем в 2018 году, отметили в пресс-службе.

Корпорация AEON также рассматривает возможность реализации проектов по благоустройству областного центра, в том числе центральной городской набережной.

"В августе 2021 года у нас пройдет Второй Каспийский экономический форум, поэтому развитие аэропорта и приведение облика города в надлежащий вид - важные для нас задачи", - цитирует Бабушкина пресс-служба администрации губернатора.

Корпорация AEON - частная международная инвестиционная группа, которая управляет аэропортами, речным пароходством, недвижимостью. В структуру AEON входят более 30 предприятий, в том числе ООО "Новапорт" - холдинг, под управлением которого находятся 16 российских региональных аэропортов, среди них международный аэропорт Астрахань.