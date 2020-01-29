Сегодня компания «Россети Северо-Запад» на западном берегу Кольского залива ввела в эксплуатацию 56,5 км воздушных линий 150 кВ для снабжения электроэнергией Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений «Новатэк».

Энергетики впервые на Северо-Западе страны смонтировали инновационные термостойкие провода российского производства с устойчивостью к гололеду и ветру.

В торжественной церемонии открытия линий электропередач приняли участие губернатор Мурмнаской области Андрей Чибис, председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон, гендиректор ПАО «Россети» Павел Ливинский и гендиректор компании «Россети Северо-Запад» Артем Пидник. Они нажали кнопку запуска и подчеркнули важность этого проекта для региона.

- Этот объект непростой - сложный рельеф, большое количество переправ через дороги, водоемы, болота, много нестандартных решенией. Все было сделано вовремя. Это существенный вклад в развитие Кольской энергосистемы. За счет таких крупных потребителей как «Новатэк», развиваются энергосистемы, и на этой основе уже создается костяк, к которому можно в будущем присоединять потребителей. А наша задача обеспечивать надежную эксплуатацию, на что и нацелена наша основная работа, - отметил Павел Ливинский.

Как отметил председатель правления «Новатэк» Леонид Михельсон, компания «высадилась в регион ни на год, ни на два, а пожизненно».

- Много внимания сейчас уделяется развитию энергетики в Арктическом регионе. «Новатэк» ввел громадный проект Ямал-СПГ и таких проектов будет множество, и база этих проектов будет создаваться здесь, в Мурманской области. Наш объект ЦСКМС потихоньку вводится в эксплуатацию, в конце года полностью будет введен в строй. Спасибо большое, что в такие кратчайшие сроки успели обеспечить 56 МВт, необходимых для запуска нашего производства. Договорились, в ближайшее время нам дадут еще 42 МВт, - добавил Леонид Михельсон.

Построенные линии имеют 158 пересечений с естественными и искусственными препятствиями и 67 поворотов. Самый длинный пролет - 540 метров. ЛЭП 18 раз пересекают авто- и железные дороги. Между тем, при строительстве сетей электроснабжение потребителей не прекращалось ни на минуту.

Отмечается, что строительство этих воздушных линий позволит развивать инфраструктуру на левом берегу Кольского залива, обеспечит создание новых рабочих мест и повысит надежность электроснабжения потребителей.

Фото: Nord-News