В рамках федеральной программы в Кайтагском районе полным ходом идут работы по капитальной замене высоковольтных линий электропередач. Стартовал первый этап реконструкции, в ходе которого рабочие из подрядной организации, с раннего утра до наступления темноты, демонтируют старые прогнившие и покосившиеся деревянные опоры линий электропередач и на их место устанавливают новые железобетонные и деревянные. Работы пока развернулись в следующих сельских поселениях: в райцентре – селе Маджалис, Тубен-ауле, Шиляги, Газия и в поселке Родниковый и поэтапно охватят весь муниципалитет.

28 января глава Кайтагского района Алим Темирбулатов выехал на места проведения работ, где ознакомился с ходом их выполнения. Глава отметил важность и необходимость данных преобразований, в связи с тем, что старые линии электропередач, проведенные в районе еще в середине 60-х годов, давно находились в непригодном состоянии и нуждались в полной замене.

«Под воздействием погодных условий с течением времени вся система электроснабжения в Кайтаге подверглась деструкции, следствием которой являлись неприятные для населения такие последствия, как кратковременные и долговременные перебои электроснабжения, падение напряжения в сети, импульсные всплески, которые могли привести к выходу из строя бытовых приборов. Конечно, не может не радовать тот факт, что в скором времени эта проблема будет полностью устранена благодаря участию нашего района в реализации федеральной программы по налаживанию надежного электроснабжения», — отметил Алим Темирбулатов.

Глава района также добавил, что в рамках начального этапа в район уже завезены 56 железобетонных опор и 180 деревянных, всего планируется установить 800 опор линий электропередач. Затем начнется этап по обновлению внешней воздушной проводки – вместо старой будет проведена новая, безопасная – изолированная. Затем будет установлено 5 новых электротрансформаторов и отремонтировано 20 старых. По словам Алима Темирбулатова, полную реконструкцию районных электролиний планируется завершить в срок до 1 апреля текущего года.