Приказом Министра энергетики Российской Федерации с 30 января 2020 г. директором Департамента законопроектной работы и развития кадрового потенциала назначен Александр Пахомов.

Александр Пахомов, 1973 года рождения, с 1995 года работал на различных должностях в сфере юриспруденции, с 2003 по 2016 год - в ПАО «Интер РАО», где с 2011 года занимал должность члена правления, в 2013 - 2017 годах преподавал на кафедре энергетического права МГЮА, с 2017 года занимал различные руководящие должности в организациях в сфере права и медиации. Неоднократно отмечен профессиональными рейтингами в области права и управления.

В Министерстве он будет отвечать за вопросы законопроектной работы, образования и развития кадрового потенциала в ТЭК, государственной службы и противодействия коррупции.