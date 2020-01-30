РусКабель подготовил медиаплан на 2020 год
30 января 2020, 13:30
Рубрика: Персоны
Метки: ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ, МИНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика Нефтегазовая промышленность
Приказом Министра энергетики Российской Федерации с 30 января 2020 г. директором Департамента законопроектной работы и развития кадрового потенциала назначен Александр Пахомов.
Александр Пахомов, 1973 года рождения, с 1995 года работал на различных должностях в сфере юриспруденции, с 2003 по 2016 год - в ПАО «Интер РАО», где с 2011 года занимал должность члена правления, в 2013 - 2017 годах преподавал на кафедре энергетического права МГЮА, с 2017 года занимал различные руководящие должности в организациях в сфере права и медиации. Неоднократно отмечен профессиональными рейтингами в области права и управления.
В Министерстве он будет отвечать за вопросы законопроектной работы, образования и развития кадрового потенциала в ТЭК, государственной службы и противодействия коррупции.
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