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Цифровая революция

Денис Мантуров провел встречу с представителями "Яндекса"

Цифровые технологии, Минпромторг

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провел встречу с представителями «Яндекс». В мероприятии приняли участие управляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян, директор по развитию бизнеса «Яндекс.Такси» Алексей Федотов и директор геосервисов «Яндекс» Роман Чернин. 

На встрече обсуждались приоритетные проекты компании, которые призваны минимизировать ошибки за счет «человеческого фактора». Среди них запуск беспилотных автомобилей, система удаленных медицинских предрейсовых осмотров водителей с применением цифровых технологий и мультимедийная платформа для автомобилей «Яндекс.Авто». Также важной темой стало использование в такси метанового топлива, что экономит затраты перевозчиков и положительно влияет на экологию. 

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