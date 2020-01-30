Денис Мантуров провел встречу с представителями "Яндекса"

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провел встречу с представителями «Яндекс». В мероприятии приняли участие управляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян, директор по развитию бизнеса «Яндекс.Такси» Алексей Федотов и директор геосервисов «Яндекс» Роман Чернин.

На встрече обсуждались приоритетные проекты компании, которые призваны минимизировать ошибки за счет «человеческого фактора». Среди них запуск беспилотных автомобилей, система удаленных медицинских предрейсовых осмотров водителей с применением цифровых технологий и мультимедийная платформа для автомобилей «Яндекс.Авто». Также важной темой стало использование в такси метанового топлива, что экономит затраты перевозчиков и положительно влияет на экологию.