Экспертный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) "Лотос" в Астраханской области одобрил проект строительства завода по производству инструментальных щеток и абразивных материалов, которые используются, в частности, в судостроении. Итальянский инвестор - компания Ferragu Abrasivi s.r.l - готова вложить в проект более 800 млн рублей, сообщили в четверг в пресс-службе регионального министерства экономического развития.

"Сегодня мы рассмотрели заявку на присвоение статуса резидента АО "Технологии - 21 век", намеревающегося реализовать проект по строительству завода по производству инструментальных щеток и абразивных материалов в ОЭЗ "Лотос". Инвестором проекта является крупная итальянская компания Ferragu Abrasivi s.r.l. Мы готовы оказать максимально полную поддержку инвестиционному проекту на всех этапах его реализации", - цитирует пресс-служба министра экономического развития области Казбека Хадикова.

По данным регионального министерства, общие инвестиции в проект оцениваются в 828,8 млн рублей. Планируемое производство будет оснащено десятью специализированными станками, производственной линией и лазерным оборудованием, необходимым для выпуска 18 наименований продукции. Плановая производственная мощность объекта будет составлять 3,1 млн инструментальных щеток и абразивных материалов ежегодно. Данная продукция широко применяется в отраслях судостроения, трубной промышленности и при строительстве трубопроводов.

В пресс-службе уточнили, что запуск завода намечен на первый квартал 2021 года. Производство будет нацелено на экспорт в Италию, где есть стабильный спрос на данную продукцию. В пресс-службе ОЭЗ "Лотос" отметили, что для инвестора уже подобран участок со всеми необходимыми коммуникациями.

"Это будет второе производство в астраханской ОЭЗ с итальянскими инвестициями. В прошлом году статус резидента получила компания "Навал Дизайн Международный" с проектом по производству судовых панелей", - добавили в пресс-службе.

Единственная российская ОЭЗ на Каспии - "Лотос" - расположена в Наримановском районе Астраханской области на площади почти в тысячу гектаров. Сейчас в ОЭЗ 14 резидентов с запланированными инвестициями на 28 млрд рублей, уже создано 340 рабочих мест.