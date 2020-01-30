АО "Кыштымский медеэлектролитный завод" (КМЭЗ, Челябинская область, входит в группу "Русская медная компания", РМК) получило первую партию электролизных ванн, которые будут установлены в новом цехе по производству электролитической медной фольги, сообщает пресс-служба РМК.

"Импортное оборудование изготовлено из полимербетона, оно обладает высокой герметичностью и надежностью, а также характеризуется простотой в обслуживании", - говорится в сообщении.

В общей сложности для оснащения нового цеха электролиза меди КМЭЗ приобрел 336 новых полимербетонных ванн. Они будут поступать на предприятие небольшими партиями. Начало монтажа оборудования для электролиза запланировано на апрель 2020 года.

Первая очередь нового цеха электролиза меди КМЭЗа подразумевает ввод в строй восьми новых серий полимербетонных ванн общей производительностью 125 тыс. тонн медных катодов вгод.

Как сообщалось, РМК планирует в 2020 году на "Кыштымском медеэлектролитном заводе" начать производство медной фольги, объем инвестиций оценивается в 3 млрд рублей. Мощность будущего производства составит 1 тыс. тонн фольги в год с возможностью увеличения в зависимости от потребности рынка.

Электролитическая медная фольга широко применяется в современных производствах для изготовления печатных плат любого класса сложности для электроники и приборостроения (от смартфонов и бытовой техники до систем управления вооружением и авиастроения), а также для выпуска литий-ионных аккумуляторов.

Кыштымский медеэлектролитный завод основан в 1757 году. В 2004 году предприятие перешло под управление Русской медной компании.

РМК входит в число крупнейших производителей меди в России. Основным владельцем и председателем совета директоров РМК является Игорь Алтушкин.