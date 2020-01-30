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Инвестиции (проекты)

На севере Красноярского края планируют построить два комплекса глубокой переработки древесины

На севере Красноярского края планируют построить два комплекса глубокой переработки древесины

30 января 2020, 15:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Строительство 

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Строительством намерена заняться «дочка» компании «Роквелл капитал» (г. Москва). Проекты обсудили губернатор края Александр Усс и директор дочернего предприятия компании Иван Валентик.

Комплексы  глубокой переработки древесины могут появиться на севере Красноярского края — в Енисейском и Богучанском районах. По словам Иван Валентика, в регионе сформировалась большая потребность в предприятиях комплексной лесопереработки.

Сегодня в Красноярском крае есть цельные лесные массивы, которые могут обеспечить два комплекса сырьем, а это более 10 миллионов кубометров древесины. На встрече с uубернатором мы затронули вопросы строительства предприятий, которые влекут за собой формирование мощных лесопромышленных кластеров с лесопилением, с биоэнергетикой, с формированием социальной и жилой инфраструктуры, обучением кадров. Мы, безусловно, относимся к этим проектам не только как к бизнес-проектам, но и как к решениям, которые могут сформировать принципиально новую модель лесоуправления, — прокомментировал Иван Валентик

Инвестиции в капитальные затраты на строительство каждого комплекса оцениваются в 140 млрд рублей. Совокупный налоговый эффект от возведения одного предприятия составит более 30 млрд рублей за десять лет.

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