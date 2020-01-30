Специалисты Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Рязанской области» (Рязанское РДУ) разработали и реализовали комплекс режимных мероприятий для проведения реконструкции и включения в работу ОРУ 220 кВ подстанции (ПС) 220 кВ Заречная на территории Рязанской области.

В рамках проекта реконструкции старая схема ОРУ с раздельной работой присоединений 220 кВ без выключателей 220 кВ была заменена на схему «четырехугольник» с установкой четырех элегазовых выключателей. Благодаря изменению схемы ОРУ был создан новый транзит 220 кВ в схеме выдачи мощности Рязанской ГРЭС через шины 220 кВ ПС 220 кВ Заречная. В ходе реконструкции также выполнена замена устаревших устройств релейной защиты и автоматики на современные микропроцессорные устройства.

В процессе проектирования, строительства и подготовки к вводу в работу нового оборудования и микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики ПС 220 кВ Заречная специалисты Рязанского РДУ принимали участие в подготовке и согласовании технического задания на проектирование, рассмотрении и согласовании проектной и рабочей документации, а также в разработке комплексных программ опробования напряжением и ввода оборудования в работу. Рязанским РДУ выполнены расчеты электроэнергетических режимов и токов короткого замыкания, определены параметры настройки (уставки) устройств релейной защиты и автоматики, протестированы телеметрические системы сбора и передачи информации в диспетчерский центр Системного оператора.

Выполненные специалистами Рязанского РДУ расчеты электроэнергетических режимов позволили осуществить весь комплекс работ без перерывов в электроснабжении потребителей и нарушения графиков ремонта оборудования электросетевых и генерирующих компаний.

ПС 220 Заречная трансформаторной мощностью 250 МВА является крупным питающим центром юга Рязанской области. Ввод в работу нового ОРУ 220 кВ подстанции позволил усилить схему выдачи мощности Рязанской ГРЭС за счет образования нового транзита 220 кВ и повысить надежность электроснабжения потребителей на юге региона.