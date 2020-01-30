В 2019 году в целом по филиалу «Россети Центр Тверьэнерго» отмечено снижение аварийности. В частности, общее количество аварийных отключений по сетям 35-110 кВ снизилось на 40% по сравнению с 2018 годом, а в сетях 6-10 кВ на 33%.

Таких результатов энергетикам удалось добиться благодаря проведенным осенью 2018 года на территории тверского филиала «Россети Центр» учениям группы компаний «Россети» по организации взаимодействия в период ликвидации массовых нарушений на электросетевых объектах, планомерной работе по модернизации электросетевого комплекса, внедрению новых технологий, замене оборудования, системному подходу к ремонту энергообъектов, повышению квалификации оперативно-ремонтного персонала.

Так, в 2019 году выполнены все плановые работы ремонтной программы. Проведен ремонт 35 силовых трансформаторов 6-110 кВ, 16 выключателей 6-110 кВ. Специалисты филиала отремонтировали 743 трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ и 161 трансформатора 10/0,4 кВ. Для повышения надежности электроснабжения по всей Тверской области выполнен ремонт 1 404 км ЛЭП 0,4-110 кВ, проведена замена 23 424 изоляторов, 241,27 км провода, 3 784 опор. На площади более 1 726 га специалисты Тверьэнерго расчистили от древесно-кустарниковой растительности трассы ВЛ 0,4-110 кВ.

Показатель снижения аварийности является особенно значимым на фоне двух ураганных циклонов, прошедших по территории Верхневолжья и повредивший линии электропередачи в октябре и декабре прошедшего года. Сила ветра превысила отметку в 25 м/с. Особое внимание энергетиками уделялось восстановлению энергоснабжения территорий, электросетевому хозяйству которых стихия нанесла наиболее существенный ущерб – Вышневолоцкому, Удомельскому городским округам, Бежецкому, Спировскому, Максатихинскому, Бологовскому и Лесному районам.

Невзирая на сложные погодные условия, сравнимые с экстремальными, бригады энергетиков работали круглосуточно, последствия штормовых фронтов были устранены, а электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поблагодарил генерального директора группы компаний «Россети» Павла Ливинского и персонал компании за эффективную работу по восстановлению электроснабжения в аномальных условиях, оперативность, профессионализм и высокую степень ответственности.

Для оперативного реагирования на возможные технологические нарушения в Тверьэнерго сформирована 291 бригада постоянной готовности, в числе которых 13 – повышенной мобильности, готовых в любое время суток выехать к месту повреждения электрооборудования, в том числе и в соседние регионы. В целях координации аварийно-восстановительных работ разработана система оперативных Штабов.

Персонал подготовлен к действиям в условиях чрезвычайных ситуациях в ходе учебных тренировок.

«Показатель аварийности влияет на оценку эффективности деятельности филиала в целом, поэтому работе по его сокращению мы уделяем первостепенное значение. Важное место в этой деятельности отводится анализу причин и показателей технологических нарушений. Мы стремимся работать на опережение, и с этой целью в филиале реализуется ряд производственных программ, включая плановые ремонты, своевременную диагностику и обслуживание электрооборудования, расширение просек и расчистку трасс воздушных линий», - отмечает заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Тверьэнерго» Манвел Мажонц.