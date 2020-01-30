В Карелии взят курс на развитие моногородов

В Карелии в ходе реализации программы «Развитие моногородов» зарегистрировано 11 резидентов социально-экономического развития (ТОСЭР). Еще 5 предприятий планируют получить такой статус, сообщили в Петрозаводске собкору Вестника СЗФО в пресс-службе правительства Карелии.

Сегодня, 30 января 2020 года, на заседании правительства Карелии в Петрозаводске обсуждался вопрос социально-экономического развития моногородов республики – всего их 11.

Исполняющий обязанности министра экономического развития и промышленности Олег Ермолаев доложил о привлечении резидентов на территории социально-экономического развития (ТОСЭР). Сегодня созданы три такие территории: в Надвоицах, Кондопоге и Костомукше, резидентам которых гарантирован целый ряд льгот.

Так, резидентами ТОСЭР «Надвоицы» стали 5 предприятий. Среди них – предприятие, объем инвестиций которого превышает 800 млн рублей. На заводе успешно прошли пусконаладочные работы. Сегодня там трудятся 138 человек. В этом году в планах руководства предприятия произвести более 2 миллионов радиаторов. Еще два предприятия являются потенциальными резидентами. К примеру, одна из фирм планирует строительство дата центра, с объемом инвестиций превышающим 2,6 млрд рублей.

Действующим и потенциальным резидентам оказываются не только налоговые преференции. Налажено взаимодействие с «Фондом развития моногородов» по привлечению финансирования инвестиционных проектов. Так, в декабре 2019 года Фондом одобрена заявка на софинансирование расходов республиканского бюджета по строительству очистных сооружений на рыбоперерабатывающих заводах в Кондопоге.

Резиденты всех трех ТОСЭР успешно работают. Всего за 2019 год создано 157 новых рабочих мест.

В 2019 году в моногородах продолжилась поддержка малого и среднего предпринимательства в моногородах. Поддерживались предпринимательские инициативы безработных граждан.

– По итогам года, такой поддержкой воспользовались 106 предпринимателей, общая сумма финансирования составила 18 млн рублей, — сообщил Олег Ермолаев. – Также предпринимателям моногородов было выдано 49 микрозаймов (под ставку от 3,12 % годовых), на общую сумму 106 млн рублей.

Глава Карелии Артур Парфенчиков отметил, что вопрос социально-экономического развития моногородов республики должен решаться комплексно.

В первую очередь, необходимо уделять внимание проблеме расселения ветхого жилья. В качестве положительного примера, Глава привел моногород Суоярви, где в скором времени будут расселены 40,5 тысяч квадратных метров аварийного жилья – четверть от всего расселяемого фонда на действующем этапе программы по расселению жилья. Также руководитель региона отметил важность трудоустройства на вновь создаваемых предприятиях, прежде всего, местного населения.

— Мы должны завлекать хороших, дееспособных резидентов. Они придут на определенные экономические и социальные условия. Все это нужно рассматривать в комплексе, как в целом по Карелии, так и по моногородам, — отметил Артур Парфенчиков.

Глава Карелии дал поручение министерствам социального профиля дать предложения по развитию моногородов Карелии.