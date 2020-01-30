В Новотроицке Денис Паслер обсудил будущее ТОСЭР

29 января в Новотроицке губернатор Денис Паслер обсудил с местными чиновниками развитие ТОСЭР. Сейчас в территории опережающего социально-экономического развития пять резидентов. За время работы ТОСЭР создано 763 рабочих места. Объем привлеченных резидентами средств составил более 3 млрд руб, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Предварительную защиту проектов прошли еще четыре компании. Планируется, что новыми резидентами станут: ООО «Хлебозавод», ООО «Поддон-сервис», «Новотроицкий завод нестандартного технологического оборудования» и ООО «Новотроицкий завод тары». Запуск новых производств в ТОСЭР позволит создать 168 рабочих мест и привлечь инвестиции на сумму более 350 млн руб.

Корректируется бизнес-план проекта ООО «Новотроицкий содовый завод». Число рабочих мест должно увеличиться до 400, а объемы инвестиций – до 3,4 млрд руб.

На совещании также обсуждались вопросы инфраструктуры и взаимодействия администрации Новотроицка, профильных министерств региона с резидентами.