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Выработка солнечных электростанций "Хевел" превысила 402 млн кВт·ч в 2019 году

Выработка солнечных электростанций Хевел превысила 402 млн кВт·ч в 2019 году

30 января 2020, 15:00
Рубрика: Компании
Метки: ХЕВЕЛ, СЭС, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Группа компаний «Хевел» публикует производственные результаты работы солнечных электростанций за 12 месяцев 2019 года.

На конец IV квартала 2019 года на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) работало 26 сетевых солнечных электростанций группы компаний «Хевел» общей установленной мощностью 542,5 МВт.

Производственные результаты по выработке солнечной электроэнергии, тыс. кВт·ч по итогам 12 месяцев 2019 года

Наименование СЭС

Установленная мощность, МВт

IV кв. 2019

2019

тыс. кВт·ч

тыс. кВт·ч

Республика Алтай

Кош-Агачская СЭС

5

820,820

7 125,229

Кош-Агачская СЭС-2

5

824,233

7 044,129

Майминская СЭС (1-3 очереди)

25

2 458,863

23 939,878

Усть-Канская СЭС

5

771,750

6 326,710

Онгудайская СЭС

5

592,741

5 054,036

Ининская СЭС (1-2 очереди)

25

 1 431,131

9 481,978

Усть-Коксинская СЭС (1-4 очереди)

40

138,000

138,000

Астраханская область

СЭС «Нива»

15

2 504,350

17 394,425

Фунтовская СЭС (1-4 очереди)

60

11 934,245

67 623,146

Ахтубинская СЭС (1-4 очереди)

60

12 573,409

65 296,011

Лиманская СЭС (1-2 очереди)

30

1 207,413

1 207,413

Республика Башкортостан

Бурибаевская СЭС (1-2 очереди)

20

3 042,128

24 416,100

Исянгуловская СЭС

9

876,315

9 448,169

Республика Бурятия

Бичурская СЭС

10

1 932,027

13 557,734

Хоринская СЭС

15

336,695

336,695

Оренбургская область

Переволоцкая СЭС

5

553,898

5 764,520

Соль-Илецкая СЭС

25

3 618,626

29 108,727

Чкаловская СЭС

30

3 460,226

32 845,420

Григорьевская СЭС

10

1 541,863

7 533,629

Елшанская СЭС

25

3 518,638

13 871,702

Домбаровская СЭС

25

336,847

336,847

Республика Калмыкия

Малодербетовская СЭС

15

429,358

429,358

Яшкульская СЭС (1-2 очереди)

33,5

959,083

959,083

Саратовская область

Пугачевская СЭС

15

2 173,158

17 130,869

Орлов-Гайская СЭС (1-2 очереди)

15

2 444,988

18 430,119

Новоузенская СЭС

15

2 626,044

17 875,281

Выработка солнечной генерации «Хевел» за IV квартал 2019 года составила 63 106 тыс. кВт·ч, что на 175% превышает показатель аналогичного периода 2018 года (22 932 тыс. кВт·ч). Суммарная выработка за 12 месяцев 2019 года составила 402 675 тыс. кВт·ч, что на 134% превышает суммарную выработку по итогам 2018 года (172 082 тыс. кВт·ч).

Объём солнечных киловатт-часов, произведённых электростанциями «Хевел» в 2019 году позволил избежать 212 тысяч тонн выбросов углекислого газа в атмосферу и эквивалентен сжиганию 120 млн кубометров природного газа для выработки электроэнергии.

На объём выработки оказали влияние следующие факторы: ввод новых солнечных электростанций, уровень инсоляции территории, на которой расположена станция, погодные условия, время года и продолжительность светового дня, графики плановых ремонтов и технического обслуживания станций, а также требования Системного оператора.

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