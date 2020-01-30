Группа компаний «Хевел» публикует производственные результаты работы солнечных электростанций за 12 месяцев 2019 года.

На конец IV квартала 2019 года на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) работало 26 сетевых солнечных электростанций группы компаний «Хевел» общей установленной мощностью 542,5 МВт.

Производственные результаты по выработке солнечной электроэнергии, тыс. кВт·ч по итогам 12 месяцев 2019 года

Наименование СЭС Установленная мощность, МВт IV кв. 2019 2019 тыс. кВт·ч тыс. кВт·ч Республика Алтай Кош-Агачская СЭС 5 820,820 7 125,229 Кош-Агачская СЭС-2 5 824,233 7 044,129 Майминская СЭС (1-3 очереди) 25 2 458,863 23 939,878 Усть-Канская СЭС 5 771,750 6 326,710 Онгудайская СЭС 5 592,741 5 054,036 Ининская СЭС (1-2 очереди) 25 1 431,131 9 481,978 Усть-Коксинская СЭС (1-4 очереди) 40 138,000 138,000 Астраханская область СЭС «Нива» 15 2 504,350 17 394,425 Фунтовская СЭС (1-4 очереди) 60 11 934,245 67 623,146 Ахтубинская СЭС (1-4 очереди) 60 12 573,409 65 296,011 Лиманская СЭС (1-2 очереди) 30 1 207,413 1 207,413 Республика Башкортостан Бурибаевская СЭС (1-2 очереди) 20 3 042,128 24 416,100 Исянгуловская СЭС 9 876,315 9 448,169 Республика Бурятия Бичурская СЭС 10 1 932,027 13 557,734 Хоринская СЭС 15 336,695 336,695 Оренбургская область Переволоцкая СЭС 5 553,898 5 764,520 Соль-Илецкая СЭС 25 3 618,626 29 108,727 Чкаловская СЭС 30 3 460,226 32 845,420 Григорьевская СЭС 10 1 541,863 7 533,629 Елшанская СЭС 25 3 518,638 13 871,702 Домбаровская СЭС 25 336,847 336,847 Республика Калмыкия Малодербетовская СЭС 15 429,358 429,358 Яшкульская СЭС (1-2 очереди) 33,5 959,083 959,083 Саратовская область Пугачевская СЭС 15 2 173,158 17 130,869 Орлов-Гайская СЭС (1-2 очереди) 15 2 444,988 18 430,119 Новоузенская СЭС 15 2 626,044 17 875,281

Выработка солнечной генерации «Хевел» за IV квартал 2019 года составила 63 106 тыс. кВт·ч, что на 175% превышает показатель аналогичного периода 2018 года (22 932 тыс. кВт·ч). Суммарная выработка за 12 месяцев 2019 года составила 402 675 тыс. кВт·ч, что на 134% превышает суммарную выработку по итогам 2018 года (172 082 тыс. кВт·ч).

Объём солнечных киловатт-часов, произведённых электростанциями «Хевел» в 2019 году позволил избежать 212 тысяч тонн выбросов углекислого газа в атмосферу и эквивалентен сжиганию 120 млн кубометров природного газа для выработки электроэнергии.

На объём выработки оказали влияние следующие факторы: ввод новых солнечных электростанций, уровень инсоляции территории, на которой расположена станция, погодные условия, время года и продолжительность светового дня, графики плановых ремонтов и технического обслуживания станций, а также требования Системного оператора.