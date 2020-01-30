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30 января 2020, 15:00
Рубрика: Компании
Метки: ХЕВЕЛ, СЭС, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика
Группа компаний «Хевел» публикует производственные результаты работы солнечных электростанций за 12 месяцев 2019 года.
На конец IV квартала 2019 года на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) работало 26 сетевых солнечных электростанций группы компаний «Хевел» общей установленной мощностью 542,5 МВт.
Производственные результаты по выработке солнечной электроэнергии, тыс. кВт·ч по итогам 12 месяцев 2019 года
|
Наименование СЭС
|
Установленная мощность, МВт
|
IV кв. 2019
|
2019
|
тыс. кВт·ч
|
тыс. кВт·ч
|
Республика Алтай
|
Кош-Агачская СЭС
|
5
|
820,820
|
7 125,229
|
Кош-Агачская СЭС-2
|
5
|
824,233
|
7 044,129
|
Майминская СЭС (1-3 очереди)
|
25
|
2 458,863
|
23 939,878
|
Усть-Канская СЭС
|
5
|
771,750
|
6 326,710
|
Онгудайская СЭС
|
5
|
592,741
|
5 054,036
|
Ининская СЭС (1-2 очереди)
|
25
|
1 431,131
|
9 481,978
|
Усть-Коксинская СЭС (1-4 очереди)
|
40
|
138,000
|
138,000
|
Астраханская область
|
СЭС «Нива»
|
15
|
2 504,350
|
17 394,425
|
Фунтовская СЭС (1-4 очереди)
|
60
|
11 934,245
|
67 623,146
|
Ахтубинская СЭС (1-4 очереди)
|
60
|
12 573,409
|
65 296,011
|
Лиманская СЭС (1-2 очереди)
|
30
|
1 207,413
|
1 207,413
|
Республика Башкортостан
|
Бурибаевская СЭС (1-2 очереди)
|
20
|
3 042,128
|
24 416,100
|
Исянгуловская СЭС
|
9
|
876,315
|
9 448,169
|
Республика Бурятия
|
Бичурская СЭС
|
10
|
1 932,027
|
13 557,734
|
Хоринская СЭС
|
15
|
336,695
|
336,695
|
Оренбургская область
|
Переволоцкая СЭС
|
5
|
553,898
|
5 764,520
|
Соль-Илецкая СЭС
|
25
|
3 618,626
|
29 108,727
|
Чкаловская СЭС
|
30
|
3 460,226
|
32 845,420
|
Григорьевская СЭС
|
10
|
1 541,863
|
7 533,629
|
Елшанская СЭС
|
25
|
3 518,638
|
13 871,702
|
Домбаровская СЭС
|
25
|
336,847
|
336,847
|
Республика Калмыкия
|
Малодербетовская СЭС
|
15
|
429,358
|
429,358
|
Яшкульская СЭС (1-2 очереди)
|
33,5
|
959,083
|
959,083
|
Саратовская область
|
Пугачевская СЭС
|
15
|
2 173,158
|
17 130,869
|
Орлов-Гайская СЭС (1-2 очереди)
|
15
|
2 444,988
|
18 430,119
|
Новоузенская СЭС
|
15
|
2 626,044
|
17 875,281
Выработка солнечной генерации «Хевел» за IV квартал 2019 года составила 63 106 тыс. кВт·ч, что на 175% превышает показатель аналогичного периода 2018 года (22 932 тыс. кВт·ч). Суммарная выработка за 12 месяцев 2019 года составила 402 675 тыс. кВт·ч, что на 134% превышает суммарную выработку по итогам 2018 года (172 082 тыс. кВт·ч).
Объём солнечных киловатт-часов, произведённых электростанциями «Хевел» в 2019 году позволил избежать 212 тысяч тонн выбросов углекислого газа в атмосферу и эквивалентен сжиганию 120 млн кубометров природного газа для выработки электроэнергии.
На объём выработки оказали влияние следующие факторы: ввод новых солнечных электростанций, уровень инсоляции территории, на которой расположена станция, погодные условия, время года и продолжительность светового дня, графики плановых ремонтов и технического обслуживания станций, а также требования Системного оператора.
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