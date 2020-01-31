Экскурсия по заводу ПО "Энергокомплект"

Приглашенная группа представителей энергетического факультета во главе с деканом факультета Е.Г. Пономаренко и представители РУПов «Минскэнерго», «Мигилевэнерго», «Гомельнерго», «Брестэнерго» посетили кабельный завод ПО «Энергокомплект» в Витебске с целью ознакомления с технологией производства силовых электрических кабелей напряжением 0,4-220 кв с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Производственное Объединение «Энергокомплект» является крупнейшим предприятием Республики Беларусь в данной отрасли. Основным направлением его деятельности является производство и реализация кабельно-проводниковой продукции, номенклатура которой на сегодняшний день составляет более 20000 марко-размеров. Именно данному предприятию принадлежит большая роль в деле обеспечения Республики Беларусь кабельными изделиями.

Руководством предприятия была проведена экскурсия с демонстрацией основных производственных процессов и сопутствующих организационных мероприятий. Экскурсию проводили Председатель Совета директоров Подгайский Сергей Иванович (выпускник БНТУ 1984 г. по специальности «Электрические станции») и ответственный за организацию экскурсии - Кубарко Виктор Петрович.

В ходе экскурсии познакомились с предприятием, его производственной системой – 4 производственных цеха со всеми необходимыми объектами производственной инфраструктуры, смогли увидеть результаты реальных изменений. От складов кабельных материалов, волочения катанки, до производства готовой продукции, контроля качества, складирования и отгрузки на грузовые автомобили из собственного парка компании. В рамках экскурсии также была показана испытательная лаборатория завода, оснащенная передовым оборудованием, позволяющим проводить надежную проверку качества, как готовой продукции, так и входной контроль материалов.

Первое, что бросилось в глаза, — это стерильная чистота и аккуратность территории компании. Нет ничего здесь от уныния и брутальности типичного постсоветского индустриального пейзажа.

История становления предприятия начинается с 1 апреля 1992 года с регистрации производственно-монтажного предприятия «Энергокомплект».

В 1997 году начало функционировать общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Энергокомплект» в Витебске (Республика Беларусь).

В 1998 году освоено производство проводов для воздушных линий электропередач.

В 1999-2000 годах налажено производство установочных проводов АПВ, силовых алюминиевых кабелей АВВГ и проводов самонесущих марки СИП.

В течение 2003 года предприятие освоило выпуск силовых кабелей сечением свыше 95 мм2 и кабелей с секторными жилами, бронированных кабелей крупных сечений.

В апреле 2009 года был произведен запуск линии Maillefer, позволившей наладить производство высоковольтных кабелей. В этот период запущена испытательная станция для проверки высоковольтных кабелей.

Сырье для продукции закупается в Беларуси, Австрии, Чехии, Финляндии, России, Украине.

Производственные цеха ПО «Энергокомплект» оснащены современным оборудованием от ведущих мировых производителей из Германии, России, Испании, Италии, Чехии, Финляндии, США, обеспечивающим полный производственный цикл.

Деятельность предприятия очень интересная и прибыльная (на первое полугодие 2019 года приходилось 66% общего выпуска кабелей и проводов в стране). География сотрудничества охватывает 11 стран СНГ и 5 стран Азии.

После ознакомления с производством был организован семинар с участием дирекции предприятия и представителей РУПов. Спектр обсуждаемых вопросов:

Эксплуатация кабельно-проводниковой продукции из сшитого полиэтилена в филиале «Могилёвские электрические сети» (доклад Начальника отдела электрических сетей РУП «Могилевэнерго» П.В. Климовича);

Проблемы эксплуатации КЛ 6-10 кВ. 2. Выбор установок релейной защиты КЛ 6-10 кВ с изоляцией их сшитого полиэтилена (доклад и.о. главного инженера РУП «Витебскэнерго» Посохов С.А.);

Длительно допустимые токи нагрузки на силовые электрические кабели напряжением 6-110 кВ с изоляцией сшитого полиэтилена, профессор, д.т.н. кафедры «Электрические системы» Короткевич М.А.;

Направление студентов энергетического факультета на производственную практику на предприятия распределение выпускников, перспективы сотрудничества факультета в области обмена опытом и технологиями.

Опыт и достижения «Энергокомплект» являются отличной демонстрацией необходимых навыков, знаний для будущей профессиональной деятельности и дальнейшего самообразования как руководителей и специалистов организаций различного типа.

Автор: Ст. преподаватель кафедры "Электрические системы" Гецман Екатерина Михайловна