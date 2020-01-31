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Происшествия

Энергетики "Россети Урал" восстанавливают электроснабжение ряда населенных пунктов Горноуральского городского округа

31 января утром было зафиксировано технологическое нарушение на линии электропередачи ВЛ 10 кВ. В результате без энергоснабжения остались поселки Серебрянка, Северка, село Верхняя Ослянка, деревни Нижняя Ослянка и Заречная с общим количеством населения чуть более тысячи человек.

В населенные пункты были незамедлительно направлены оперативно-выездные бригады «Россети Урал» и необходимая спецтехника. Задействовано 2 резервных источника энергоснабжения (РИСЭ) общей мощностью 420 кВт для временного подключения социально-значимых объектов и населения в период аварийно-восстановительных работ.

Также силами бригад распределительных сетей с применением спецтехники организован осмотр линии ВЛ 10 кВ для освобождения ее от гололеда. Энергетики отмечают, что на данном участке линии электропередачи сложилась непростая ситуация, связанная с погодными условиями этой зимы. Перепад температур и сильные снегопады приводят к усилению гололедообразования на воздушных линиях электропередачи всех классов напряжения. Гололедно-изморозевые отложения создают экстремальные механические нагрузки на провода и опоры ЛЭП и могут привести к повреждению объектов электросетевого комплекса.
Энергетики «Россети Урал» прилагают максимум усилий для сокращения времени восстановления энергоснабжения населённых пунктов. Ситуация находится под особым контролем руководства компании, приведены в готовность персонал и технические средства.

Специалисты компании «Россети Урал» напоминают, что потребители могут сообщить о нарушении энергоснабжения, а также получить оперативную информацию о сроках восстановительных работ по телефону контакт-центра «Россети Урал» - 8-800-2501-220 (круглосуточно, бесплатно), в WhatsApp по мобильному телефону 8-912-2901-220. Также энергетики напоминают, что мощность дизель-генеральных установок ограничена. На период проведения ремонтных работ и работы резервных источников электроснабжения рекомендуется снизить энергопотребление путем ограниченного использования электроприборов до восстановления нормальной схемы.

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Компания: Россети Урал

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