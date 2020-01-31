Горные предприятия в Хабаровском и Забайкальском крае получат 1,6 млрд рублей господдержки на строительство инфраструктуры - дороги к месторождению и создание линии электропередачи. Об этом сообщается на сайте Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

"Государственную поддержку получат два горных предприятия Дальнего Востока. Это строительство горно-обогатительного предприятия на базе Правоурмийского оловорудного месторождения (Хабаровский край) и горно-перерабатывающего предприятия на базе золоторудного месторождения "Наседкино" (Забайкальский край). Общая сумма государственной поддержки составит 1,6 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, для горно-обогатительного предприятия на базе Правоурмийского оловорудного месторождения в Хабаровском крае необходима грунтовая автомобильная дорога от поселка Сулук до месторождения протяженностью почти 88 км. Проектная мощность горно-обогатительного предприятия составит 600 тыс. т руды в год. Предприятие будет введено в 2022 году, на полную мощность выйдет к 2024 году.

Второй проект - горноперерабатывающее предприятие на базе золоторудного месторождения "Наседкино" в Забайкальском крае. В 2021 году планируется произвести 3,1 т золота. Субсидия выделена на создание линии электропередачи 110 кВ и подстанции.

"Хочу отметить, что это первый проект на территории Забайкальского края, который претендует на получение субсидии после интеграции Забайкалья в ДФО и очень важен для развития региона. Предоставление субсидии запланировано в 2020 году по факту выполненных работ", - приводит пресс-служба слова министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова.

Фото: © Донат Сорокин/ТАСС