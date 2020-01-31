RusCable Club 2020
RusCable Club 2020
До начала:
12
Дней
13
Часов
04
Минут
Секунд
Участвовать!
 
Компании

Композитные материалы компании Росатома были использованы при ремонте трубопроводов и опор ЛЭП

Композитные материалы компании Росатома были использованы при ремонте трубопроводов и опор ЛЭП

31 января 2020, 17:15
Рубрика: Компании
Метки: КОМПОЗИТЫ, UMATEX, РОСАТОМ
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

234 просмотра

ПАО «РусГидро» и Уральский филиал ПАО «Россети» использовали композитные материалы производства компании UMATEX (входит в контур управления Госкорпорации «Росатом») при недавно завершившихся ремонтах, соответственно, металлических трубопроводов Эзминской ГЭС и опор линий электропередачи (ЛЭП). Эти примеры использования композитов при ремонте объектов рассматривались на семинаре, посвященном усилению железобетонных, кирпичных и каменных конструкций при помощи системы внешнего армирования FibArm® на основе углеродных материалов. Семинар был проведен 29 января совместно компаниями UMATEX и ООО «Композит».

В частности, углеродные ленты FibArm® применялись при усилении металлических трубопроводов Эзминской ГЭС (ПАО «РусГидро»). В процессе продолжительной эксплуатации стенки водоводов подвергались коррозионному воздействию, что привело к уменьшению рабочей толщины стенок и увеличивает риск локального прорыва трубы, появлению течей. Все это негативно сказывается на безопасной эксплуатации водоводов и одновременно повышает риски возникновения аварийных ситуаций. Применение системы внешнего армирования FibArm® позволило восстановить параметры водоводов, необходимые для надежной и безопасной их эксплуатации, а также увеличило межремонтные сроки.

Композитные материалы использовались и при усилении опор ЛЭП уральского филиала ПАО «Россети». В продолжении жизненного цикла опор линий электропередач образуются множество дефектов и повреждений бетона как в теле самих опор, так и в конструкциях фундаментов. Развитие этих дефектов негативно влияет на армирующие элементы конструкций, происходит их коррозия, как следствие уменьшаются площади фактического армирования. Данные обстоятельства оказывают негативное влияние на долговечность и безопасность конструкций. Применение системы внешнего армирования FibArm® для ремонта опор (и фундаментов) линий электропередач позволило в кратчайшие сроки провести аварийно-восстановительные мероприятия без вывода линии из эксплуатации. Это техническое решение способствовало восстановлению эксплуатационных параметров опор (и фундаментов), необходимых для их надежной и безопасной эксплуатации. При этом применение системы внешнего армирования FibArm® позволило значительно сократить затраты на выполнение ремонтных мероприятий. 

«Традиционные способы усиления строительных конструкций бетоном и металлами сравнительно дорогостоящие, трудоемкие и в ряде случаев не обеспечивают возможность выполнения соответствующих работ без вывода сооружения из эксплуатации. Решения из композитов позволяют преодолеть эти факторы», – отметил генеральный директор ООО «Композит» Николай Кравченко

«Композиционные материалы, предназначенные для усиления строительных конструкций, зданий и сооружений, задают новые стандарты современного строительства, заменяя традиционный способы усиления – металлом», - прокомментировал директор департамента продаж в строительство Юрий Грязнов (UMATEX).

Система внешнего армирования FibArm® проста в применении. Технология включает в себя пропитку углеродной ленты эпоксидным связующим, с последующим монтажом на подготовленную поверхность несущих конструкции в растянутой зоне. Финальный этап - нанесение защитного слоя с целью защиты от ультрафиолета или огнезащитного покрытия. 

Применение системы внешнего армирования на основе углеродного волокна позволяет: увеличить несущую способность зданий (в том числе, сложной геометрической формы, а также в условиях ограниченного пространства) и сооружений без увеличения их веса; сократить расходы на ремонт и реконструкцию; сократить временные и трудовые затраты на ремонт (не требуется большегрузной техники); проводить работы по усилению без вывода объекта из эксплуатации; увеличивать межремонтный период и срок службы конструкций; повышать сейсмостойкость зданий и сооружений, находящихся в районах с угрозой землетрясений. 

Источник: Пресс-служба компании UMATEX

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: Госкорпорация "Росатом"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
Экскурсия по заводу ПО
КМЭЗ получил новые электролизные ванны для производства медной фольги
Выработка солнечных электростанций

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно