ПАО «РусГидро» и Уральский филиал ПАО «Россети» использовали композитные материалы производства компании UMATEX (входит в контур управления Госкорпорации «Росатом») при недавно завершившихся ремонтах, соответственно, металлических трубопроводов Эзминской ГЭС и опор линий электропередачи (ЛЭП). Эти примеры использования композитов при ремонте объектов рассматривались на семинаре, посвященном усилению железобетонных, кирпичных и каменных конструкций при помощи системы внешнего армирования FibArm® на основе углеродных материалов. Семинар был проведен 29 января совместно компаниями UMATEX и ООО «Композит».

В частности, углеродные ленты FibArm® применялись при усилении металлических трубопроводов Эзминской ГЭС (ПАО «РусГидро»). В процессе продолжительной эксплуатации стенки водоводов подвергались коррозионному воздействию, что привело к уменьшению рабочей толщины стенок и увеличивает риск локального прорыва трубы, появлению течей. Все это негативно сказывается на безопасной эксплуатации водоводов и одновременно повышает риски возникновения аварийных ситуаций. Применение системы внешнего армирования FibArm® позволило восстановить параметры водоводов, необходимые для надежной и безопасной их эксплуатации, а также увеличило межремонтные сроки.

Композитные материалы использовались и при усилении опор ЛЭП уральского филиала ПАО «Россети». В продолжении жизненного цикла опор линий электропередач образуются множество дефектов и повреждений бетона как в теле самих опор, так и в конструкциях фундаментов. Развитие этих дефектов негативно влияет на армирующие элементы конструкций, происходит их коррозия, как следствие уменьшаются площади фактического армирования. Данные обстоятельства оказывают негативное влияние на долговечность и безопасность конструкций. Применение системы внешнего армирования FibArm® для ремонта опор (и фундаментов) линий электропередач позволило в кратчайшие сроки провести аварийно-восстановительные мероприятия без вывода линии из эксплуатации. Это техническое решение способствовало восстановлению эксплуатационных параметров опор (и фундаментов), необходимых для их надежной и безопасной эксплуатации. При этом применение системы внешнего армирования FibArm® позволило значительно сократить затраты на выполнение ремонтных мероприятий.

«Традиционные способы усиления строительных конструкций бетоном и металлами сравнительно дорогостоящие, трудоемкие и в ряде случаев не обеспечивают возможность выполнения соответствующих работ без вывода сооружения из эксплуатации. Решения из композитов позволяют преодолеть эти факторы», – отметил генеральный директор ООО «Композит» Николай Кравченко.

«Композиционные материалы, предназначенные для усиления строительных конструкций, зданий и сооружений, задают новые стандарты современного строительства, заменяя традиционный способы усиления – металлом», - прокомментировал директор департамента продаж в строительство Юрий Грязнов (UMATEX).

Система внешнего армирования FibArm® проста в применении. Технология включает в себя пропитку углеродной ленты эпоксидным связующим, с последующим монтажом на подготовленную поверхность несущих конструкции в растянутой зоне. Финальный этап - нанесение защитного слоя с целью защиты от ультрафиолета или огнезащитного покрытия.

Применение системы внешнего армирования на основе углеродного волокна позволяет: увеличить несущую способность зданий (в том числе, сложной геометрической формы, а также в условиях ограниченного пространства) и сооружений без увеличения их веса; сократить расходы на ремонт и реконструкцию; сократить временные и трудовые затраты на ремонт (не требуется большегрузной техники); проводить работы по усилению без вывода объекта из эксплуатации; увеличивать межремонтный период и срок службы конструкций; повышать сейсмостойкость зданий и сооружений, находящихся в районах с угрозой землетрясений.

Источник: Пресс-служба компании UMATEX