Офисно-производственный корпус для размещения малых предприятий - резидентов индустриального парка моногорода Камешково Владимирской области планируется построить в 2020 году. Об этом в четверг сообщил журналистам врио первого вице-губернатора региона Максим Брусенцов.

"Совместно с несколькими партнерами мы сделаем производственно-административный корпус площадью 10-15 тыс. кв. м, в котором малым предприятиям готовы будем сдавать в аренду либо продавать производственные, офисные лабораторные помещения, подгружая и возможность взять лизинг в лизинговых компаниях", - отметил он.

По словам Брусенцова, уже сегодня бизнес, желающий работать на площадке индустриального парка, нуждается в производственных помещениях площадью 7 тыс. кв. м. Проектирование здания власти планируют начать в марте, выйти на строительную площадку в начале лета и до конца года завершить основные строительные работы.

"[На строительство объекта будут направлены] собственные средства Корпорации развития Владимирской области плюс привлеченные средства - скорее всего, это будет кредит Фонда развития моногородов и субсидия Минэка. По-хорошему, это будет технопарк в индустриальном парке", - пояснил Брусенцов.

Первая во Владимирской области ТОР создана в 2018 году, резидентам предоставляются налоговые льготы в течение 10 лет. При участии Фонда развития моногородов в Камешково модернизирована коммунальная инфраструктура, создан индустриальный парк. Сейчас в индустриальном парке площадью 93 гектара работают три резидента, еще семь инвесторов находятся в стадии выбора участка, решается вопрос о расширении территории парка.