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Цифровая революция

ОЭЗ "Технополис "Москва" стала центром автоматизацией экономических процессов столицы

Платформа, которая будет агрегировать все технологии автоматизации экономических процессов Москвы, создана на базе особой экономической зоны "Технополис "Москва", сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"На базе ОЭЗ "Технополис "Москва" создана цифровая платформа по автоматизации экономических процессов столицы. Наша основная задача - формирование единого информационного пространства, где будут агрегированы все технологические возможности по управлению проектами - от земельно-имущественных торгов до системы закупок", - цитирует пресс-служба вице-мэра Москвы Владимира Ефимова.

Всего в ОЭЗ "Технополис Москва" будут действовать шесть проектных офисов. В числе их задач - развитие проекта "3D модель города Москвы", внедрение сценариев новых цифровых решений для работы с городским имуществом, реинжиниринг государственных услуг, повышение доступности сервисов для жителей города, централизация и цифровизация сферы закупок.

Пресс-служба сообщает, что офис центра компетенций был создан всего за 75 дней.

"За это короткое время мы полностью создали инфраструктуру, а это более 1000 кв. м, оснащенную по всем современным стандартам. При разработке проекта мы использовали передовые мировые практики. Для нас очень важно, что запуск самого продвинутого цифрового проекта в городе состоялся именно в особой экономической зоне", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

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Компания: ТАСС

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