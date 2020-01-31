Шведский энергопровайдер Oresundskraft заключил партнерство с DNV GL для реализации проекта по мониторингу участков кабелей электросетей с использованием "умных" датчиков и системы алгоритмического анализа данных. Об этом сообщило издание Smart Energy.

В рамках проекта Oresundskraft установит "интеллектуальную" кабельную систему DNV GL для управления сетевыми активами в режиме реального времени и определения механических повреждений и уязвимых участков кабелей с точностью до 1%. Система будет выявлять неисправности и обрабатывать получаемые данные с помощью аналитических алгоритмов. Таким образом, Oresundskraft сможет проводить мониторинг сети, интерпретировать ключевые показатели и оценивать серьезность повреждений и их точное местоположение.

Все данные будут передаваться с помощью защищенного интернет-соединения DNV GL SSG, а каждый системный датчик сможет контролировать до 5 км силового кабеля, включая промежуточные электростанции. Ожидается, что проект поможет сократить время простоя, связанное с кабельными повреждениями и свести к минимуму продолжительность и частоту отключений в сетях среднего напряжения.

Согласно оценкам компании, 70% сбоев в электроснабжении вызваны проблемами, связанными с кабельными повреждениями. Эффективный мониторинг с помощью новой системы позволит существенно снизить данный показатель.