"Российские железные дороги" в 2020 году отремонтируют около 6,5 тыс. км пути, что соответствует результатам 2019 года, сообщил журналистам заместитель генерального директора холдинга Алексей Шило.

"Программа ремонта 2020 года составляет 6,5 тыс. км… По востоку в целом запланирована очень большая программа и по строительству, и по модернизации инфраструктуры. Основной объем работ [по ремонту] у нас запланирован на Красноярской железной дороге", - сказал он.

По словам Шило, в прошлом году РЖД создали на своем сайте интерактивную карту для грузоотправителей, где можно заранее ознакомиться с программой ремонтно-путевых работ. Клиенты смогут оценить, насколько реальны планы по перевозке продукции, и переориентировать грузы на другие направления. В первую очередь, такая необходимость может возникнуть у угольных компаний, основное направление перевозок для которых - это Восточный полигон.

Шило отметил основной задачей переориентацию перевозок угля на время основных работ с востока на те направления, где инфраструктура позволяет провезти больше грузов.

Ранее РЖД сообщили, что в 2019 году отремонтировано 6,4 тыс. км пути - на участках длиной 1,9 тыс. км выполнена сплошная замена рельсов, уложено около 3 тыс. новых стрелочных переводов, выполнен капитальный ремонт систем организации движения поездов на 145 км пути.