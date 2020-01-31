«Ростелеком» на территории Омской области в 2019 году построил более ста километров оптических линий связи для объектов цифрового вещания Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). Телекоммуникационный оператор организовал скоростной доступ к интернету для 24 пунктов РТРС Прииртышья.

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» за прошедший год «Ростелеком» протянул 113 километров оптики до учреждений цифрового вещания Знаменского, Исилькульского, Калачинского, Колосовского, Азовского немецкого национального и других районов области. Построенная инфраструктура предназначена для передачи технологического, теле- и радиотрафика РТРС.

Эдуард Серобабин, директор Омского филиала ПАО «Ростелеком»: «Наша компания развивает цифровую экосистему на территории Омской области. Инфраструктура, которая построена для Российской телевизионной и радиовещательной сети, поможет ускорить работу по организации доступа в интернет для социально значимых объектов. По проекту мы будем подключать к услугам мобильной связи и интернета по технологии Wi-Fi фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти и местного самоуправления, пожарные части, участковые пункты полиции».

В текущем году «Ростелеком» планирует построить оптику до 13 объектов РТРС Прииртышья в Омске, а также Большереченском, Большеуковском, Горьковском, Крутинском, Любинском, Москаленском, Нижнеомском, Одесском, Полтавском, Саргатском и Тевризском районах. Общая протяженность трассы составит 130 километров.

Проект по подключению объектов РТРС рассчитан на три года. До конца 2021 года оператор связи переключит на оптику 48 станций Омской области. Для исполнения задач контракта «Ростелеком» построит пятьсот километров оптоволоконной магистрали.