Реализация крупнейшего в Липецкой области проекта по строительству тепличного комплекса "Овощи Черноземья" в Усманском районе стоимостью 23 млрд рублей завершится в 2020 году, говорится в сообщении на инвестиционном портале региона.

"Компания приступила к строительству третьей и последней очереди комплекса по выращиванию овощей в закрытом грунте на площади 26,8 га, запуск которой запланирован в текущем году. Объем инвестиций в строительство третей очереди - более 6 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Первая очередь тепличного комплекса начала работу в 2017 году, после выхода проектную мощность сбор овощей составит около 50 тыс. тонн в год. Общая площадь теплиц 86 га, стоимость проекта - 23 млрд рублей. Тепличный комплекс круглогодичного выращивания овощей создают для ускоренного импортозамещения в овощеводстве. Он оснащен интеллектуальной системой досвечивания и компьютерным управлением микроклиматом, а также с распределительным центром площадью 10 тыс. кв. метров.

По данным правительства Липецкой области, в комплексе будет создано 1,1 тыс. рабочих мест.

В 2019 году в Липецкой области в теплицах с круглогодичным циклом выращивания собрано почти 110 тыс. тонн овощей, что на 30% больше показателей прошлого года. В настоящее время общая площадь таких теплиц составляет 200 га, они расположены в Данковском, Елецком, Хлевенском и Усманском районах.

Компания "Овощи Черноземья" создана в Липецкой области в 2012 году, она входит в агропромышленный холдинг (АГХ) "Эко-культура", который выращивает овощи и поставляет их в крупные торговые сети и таким известным предприятиям быстрого питания, как KFC, Burger King, McDonalds. АГХ "ЭКО-культура" ежегодно выращивает 100 тыс. овощей, имеет тепличные комплексы общей площадью 145 га в Ставропольском крае, Липецкой и Ленинградской областях, владеет собственным цехом по фасовке овощей, оптово-логистической компанией, распределительными центрами.