Бобровские власти снова ищут подрядчика на строительство сетей инженерно-технического обеспечения экодеревни в поселке Лушниковка Бобровского района Воронежской области. Максимальная цена контракта составила 888,6 млн рублей, следует из аукционной документации. Заказчиком выступила администрация Боброва.

Средства выделят из федерального, областного и местного бюджетов. Подрядчику необходимо будет провести археологическое обследование территории, изыскательные работы, а также оборудовать инженерные сети и запустить их. Кроме того, победителю предстоит продумать и построить дороги к экодеревне, а также провести волоконно-оптические линии связи и благоустроить территорию. Все работы необходимо выполнить до 31 декабря 2022 года.

Заявки на участие принимаются до 3 февраля 2020 года, аукцион состоится в тот же день.

Протокол подведения итогов прошлого аукциона отменили. Ранее победителем торгов на строительство сетей инженерно-технического обеспечения экодеревни в поселке Лушниковка стало ООО «Дон-Строй». Компании достался контракт на 879,7 млн рублей.

В строительство экодеревни в поселке Лушниковка Бобровского района планируют инвестировать 2,03 млрд рублей. Разработчиком проекта является воронежское ООО «ПроектИнжиниринг».

Проконтролирует строительство сетей инженерно-технического обеспечения экодеревни МКП «Служба капитального строительства и оказания услуг для муниципальных нужд» Бобровского района. Предприятие предложило за свои услуги 3,49 млн рублей при максимальной цене контракта в 12,5 млн рублей. Таким образом, властям удалось сэкономить 9 млн рублей.

Кроме того, в январе этого года власти определили техзаказчика по строительству сетей инженерно-технического обеспечения экодеревни. Победителем также стало МКП «Служба капитального строительства и оказания услуг для муниципальных нужд» Бобровского района. Предприятие получило контракт на 3,4 млн рублей.

Площадь экодеревни составит 100 га. Планируемая численность жителей – свыше 1,5 тыс. человек. На территории планируется построить секционные трехэтажные жилые дома – всего 312 квартир, 92 жилых дома с участками, 147 индивидуальных жилых домов – также с участками.

Рядом с экодеревней на 17 га появится парк аттракционов, где за 21,8 млн рублей планируют установить колесо обозрения. Там также обещают установить аттракционы и карусели, сделать велодорожку и трассу биатлона, веревочный городок, площадку для скейтбординга, стрельбище для биатлона, территорию барбекю и трибуны. Строительство парка обойдется в 180 млн рублей.