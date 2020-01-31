В Верхней Пышме обновят десятки километров ЛЭП. АО «Облкоммунэнерго» вложит 22,3 млн рублей в ремонт и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства городского округа. Об этом на заседании городской Думы депутатам рассказал главный инженер верхнепышминского РКЭС Сергей Морозов.

Он отметил – большая часть работ пройдет по инвестпрограмме предприятия. Энергетики обновят воздушные и кабельные линии электропередачи в городе и поселках Кедровое и Исеть.

— В этом году мы разработаем проект на строительство ЛЭП 6 кВ, комплектной трансформаторной подстанции в центре нагрузок и реконструкцию ВЛ 0,4 кВ поселке Исеть, это улица Мира. В городе модернизируем кабельную линию на улицах Петрова и Уральских Рабочих, воздушную ЛЭП – на Геологов, Загородной, Чкалова, Тургенева, Победы и других улицах. Кроме того, будем строить новые линии электропередачи и ТП в рамках договоров по техприсоединению к электросетям. На это будет направлено порядка 48 млн рублей, столько же мы вложили и в 2019 году, — рассказал главный инженер Верхнепышминского РКЭС Сергей Морозов.

Как рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе АО «Облкоммунэнерго», в прошлом году, чтобы подключить заявителей к сетям, энергетики построили 14,4 км ЛЭП и установили 11 новых трансформаторных подстанций. Кроме того, специалисты заменили в 2019 году 16,3 км провода и 203 опоры, отремонтировали 185 трансформаторных и распределительных подстанций. А также реконструировали 11,8 км. ЛЭП и 20 ТП. Общий объем вложений «Облкоммунэнерго» в модернизацию электрического комплекса Верхней Пышмы составил 79 млн. рублей.

В конце выступления Сергей Морозов ответил на вопросы депутатов, в частности — о состоянии сетей в поселке Зеленый бор. Главный инженер РКЭС пояснил, что в Зеленом бору высокий износ сетей, поэтому энергетики рассмотрели возможность провести работы в поселке и включили их в план ремонтов на 2020 год.

Фото превью: Лидия Аникина © ИА «Уральский меридиан»