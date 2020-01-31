Завод по производству оборудования для канатных дорог стоимостью 450 млн рублей планируют построить в особой экономической зоне (ОЭЗ) промышленного типа в Грозном. Соответствующее соглашение будет подписано в ходе инвестиционного форума в Сочи с ООО "Национальные канатные дороги", сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минэкономразвития.

"В рамках работы форума планируется подписание Соглашения о намерениях между правительством Чеченской Республики и ООО "Национальные канатные дороги". В соответствии с документом инвестор выражает готовность стать резидентом особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Грозный", расположенной на территории столицы Чеченской Республики, для реализации инвестиционного проекта "Строительство завода по производству оборудования канатных дорог" с предполагаемым объемом инвестиций 450 млн рублей", - отметили в министерстве.

По его данным, также на форуме власти республики подпишут соглашение с ООО "Агро-Групп" о готовности выступить управляющей компанией агропромышленного парка в Наурском районе Чечни и привлечь инвестиции под реализацию проектов.

"Предполагаемые к реализации инвестиционные проекты на территории данного парка - цех по деревообработке, станция технического обслуживания сельскохозяйственной техники, цех по производству растительного масла, цех по производству безалкогольных напитков, картофелехранилище, мельничный комплекс, пункт приема", - сообщили в пресс-службе.

Предполагается, что создание ОЭЗ "Грозный" будет способствовать социально-экономическому развитию Чечни, привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест. В частности, ожидается, что к 2028 году объем инвестиций потенциальных резидентов ОЭЗ "Грозный" составит около 14,2 млрд рублей. Будет создано не менее 1,5 тыс. рабочих мест.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи с 12 по 14 февраля. Его организатором выступает фонд "Росконгресс".

Фото: Елена Афонина/ТАСС