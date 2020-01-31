Сроки проведения: 11-13 марта 2020 года.

Место проведения: г. Белгород, ул. Победы, 147 А, ВКК «Белэкспоцентр».

Выставка проводится под Патронажем Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

Организаторы выставки:

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области;

Союз «Белгородская торгово-промышленная палата»;

Выставочно-конгрессный комплекс «Белэкспоцентр».

Выставка проводится при содействии:

Администрации г. Белгорода;

Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова;

НП «Гильдия энергоаудиторов» в г. Белгороде.

Тематические разделы выставки:

Жилищно-коммунальное хозяйство и энергосбережение:

тепловое хозяйство, технологии теплоснабжения, котельное и бойлерное оборудование, теплообменные аппараты и отопление;

производство, передача и сбыт электроэнергии;

технологии и оборудование для водоснабжения, водоподготовки и водоочистки;

вентиляционные системы, кондиционирование;

системы газоснабжения, газовое оборудование;

светотехническое оборудование, наружное освещение;

приборы учета и контроля энергоресурсов;

автономные системы тепло- и энергоснабжения;

насосы, компрессоры, гидравлическое оборудование;

теплоизоляционные материалы;

ремонт и обслуживание жилищного фонда;

благоустройство территорий;

лифтовое хозяйство;

коммунальная, уборочная техника;

переработка бытовых и промышленных отходов.

Электротехническая продукция:

электрооборудование для производства и передачи энергии;

преобразователи, трансформаторы, трансформаторные подстанции;

оборудование для линий электропередач;

электромонтажное оборудование и инструмент;

контрольно-измерительные приборы и автоматика;

кабельно-проводниковая продукция;

силовая электроника, системы автоматизации;

электроизоляционные материалы;

электросварочное оборудование;

электродвигатели, электрогенераторы, электроприводы;

электробезопасность, спецодежда, средства индивидуальной защиты;

программное обеспечение в энергетике;

альтернативная энергетика.

Информация о выставке:

На протяжении многих лет выставка «Энергосбережение и электротехника. Жилищно-коммунальное хозяйство» проводится при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Правительства Белгородской области, профильных ассоциаций и союзов и является знаковым событием в строительной индустрии региона. Это место ежегодных встреч и профессионального общения многих представителей строительной отрасли, энергетического комплекса и сферы жилищно-коммунального хозяйства. Широкий спектр оборудования и технологий, представленных на выставке, позволяет удовлетворить самый взыскательный профессиональный интерес.

Популярности и развитию проекта во многом способствует насыщенная деловая программа. В период проведения выставки проводится большое количество деловых мероприятий (форумов, конференций, совещаний, круглых столов, бизнес-встреч, презентаций и мастер-классов).

Участники выставки получают прекрасную возможность представить компанию, продукцию или услуги, получить информацию об уровне потребительского спроса, оценить возможности конкурентов, найти новых деловых партнеров, заключить взаимовыгодные контракты, поддержать имидж своей фирмы, установить или укрепить контакты с представителями государственных структур.

Выставка «Энергосбережение и электротехника. Жилищно-коммунальное хозяйство» ежегодно проводится одновременно с выставкой «БелЭкспоСтрой».

В 2019 году в выставках приняли участие 111 предприятий из 14 регионов Российской Федерации и Республики Беларусь.

Выставки посетили 5033 человек, в том числе представители профильных департаментов города и области, руководители управляющих и ресурсоснабжающих организаций, руководители крупных строительных и промышленных предприятий, монтажных и проектных организаций, энергетики, архитекторы, дизайнеры, представители специализированных торговых сетей, ведущие эксперты общественных объединений и научных организаций из Белгородской, Московской, Воронежской, Курской, Орловской, Липецкой, Тамбовской областей и близлежащих областей Беларуси.

В период подготовки и проведения выставки «Энергосбережение и электротехника. Жилищно-коммунальное хозяйство – 2020» ВКК «Белэкспоцентр» проводит широкомасштабную рекламную кампанию, которая включает: размещение информации в отраслевых и региональных печатных изданиях, на тематических выставках, прямую адресную рассылку пригласительных билетов специалистам, рекламу выставки по радио- и телеканалам, наружную рекламу. В программе выставки: пресс-конференция, совещания, семинары,круглые столы по актуальным вопросам ЖКХ,строительства, энергосбережения, презентации компаний-экспонентов.

К участию в XVII межрегиональной специализированной выставке «Энергосбережение и электротехника. Жилищно-коммунальное хозяйство – 2019» приглашаются предприятия-производители и поставщики электротехнической, энергетической, светотехнической, сантехнической продукции, оборудования и материалов для систем отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции, кондиционирования, водоочистки, торговые предприятия, банки, специализированные издательства.

Ждем Вас на выставке в «Белэкспоцентре»!

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