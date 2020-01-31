Всероссийская студенческая олимпиада по релейной защите и автоматике электроэнергетических систем (III тур ВСО) – состязание студентов в применении знаний и умений по дисциплинам, изучаемым в высших учебных заведениях. Олимпиада проводится на ежегодной основе с целью повышения качества подготовки специалистов, формирования у студентов интереса к избранной профессии, выявления одаренной молодежи и формирования кадрового резерва энергетических компаний.

Мероприятие реализуется в соответствии с планом совместной работы ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СО ЕЭС» на базе мероприятий Молодежной секции РНК СИГРЭ и плана студенческих мероприятий АО «СО ЕЭС». Оператором Плана совместной работы выступает Фонд «Надежная смена».

Участниками олимпиады могут быть студенты, обучающиеся по образовательным программам направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» (1-4 курсы бакалавриат) и 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» (1-2 курсы магистратура). Олимпиада проводится в индивидуальном и командном зачете. Команды составляются из числа обучающихся одной образовательной организации. Количество участников команды – от 4 до 7 человек. Если количество участников команды меньше 4 человек, образовательная организация может участвовать только в личном первенстве. Количество команд от одной образовательной организации не ограничено. Команда представляется руководителем из числа преподавателей или сотрудников образовательной организации. Руководитель команды может быть членом жюри олимпиады. Подсчёт результата в командном зачёте проводится по четырем наиболее успешно выступившим участникам команды.

Каждому участнику необходимо иметь при себе паспорт, студенческий билет (зачетную книжку), калькулятор, ручку. Не допускается использование участником учебников, справочной литературы (как на бумажном, так и на электронном носителях), а также электронных устройств, обеспечивающих доступ в сеть «Интернет» (персональные компьютеры, смартфоны и т.п.) во время решения задач олимпиады.

В состав олимпиадных заданий могут быть включены задачи, разработанные специалистами образовательных организаций-участников олимпиады.

Задачи, претендующие на включение в перечень задач олимпиады, с решениями необходимо прислать на e-mail cigre-samgtu@yandex.ru не позднее 15 марта 2020 года.

Для участия в олимпиаде необходимо до 15 марта 2020 года подать в оргкомитет заявку и комплект документов (см. приложения 1, 2, 3), e-mail cigre-samgtu@yandex.ru.

Участие в олимпиаде бесплатное. Расходы на питание, дорогу и проживание производятся за счет средств направляющего вуза. Для бронирования места в гостинице на время олимпиады необходимо отослать заявку (приложение 4) до 22 марта 2020 года.

Проживание участников олимпиады предусмотрено в гостиницах СамГТУ, оснащённых 3-х (530 рублей в сутки за человека), 2-х (700 рублей в сутки за человека) и 1-но (1200 рублей в сутки) местными номерами, без завтрака.

Тематика заданий Олимпиады:

Участникам олимпиады будет предоставлено для решения 10 заданий различного уровня сложности по следующим направлениям:

токовые направленные и ненаправленные защиты линий электропередачи;

дистанционные защиты линий электропередачи;

дифференциальные защиты линий;

защиты трансформаторов и автотрансформаторов;

защиты электродвигателей;

защиты блоков «генератор – трансформатор»;

защиты сборных шин;

автоматика электрических сетей.

Важные даты:

1. Приём задач из других образовательных организаций До 15 марта 2020 г. 2. Заявка на участие в олимпиаде До 15 марта 2020 г. 3. Заявка на бронирование гостиницы До 22 марта 2020 г. 4. Заезд участников олимпиады 7 апреля 2020 г. 5. Регистрация участников олимпиады и проведение олимпиады 8 апреля 2020 г. 6. Закрытие олимпиады, награждение победителей 9 апреля 2020 г. 7. Отъезд участников 10 апреля 2020 г.

Оргкомитет Олимпиады:

Якимова Юлия Петровна, начальник отдела организации и аналитики ЦИПИ, тел. (846) 278-43-69, e-mail: cipi@samgtu.ru

Мигунова Людмила Геннадьевна, координатор олимпиады, тел. (846) 242-37-89, +7-927-205-72-80, e-mail: cigre-samgtu@yandex.ru, 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 244, Главный корпус, СамГТУ

Сердюков Дмитрий Юрьевич, тел. + 7 (916) 172 95 25, e-mail: serdyukov@fondsmena.ru

Актуальная информация об Олимпиаде на сайте: http://fondsmena.ru/project/samgtuolimp2020/

На сайте СамГТУ: http://es.samgtu.ru

Официальный сайт МС РНК СИГРЭ: http://www.cigre.ru/rnk/youth/