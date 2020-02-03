Специалисты филиала «Пермэнерго» завершили работу по монтажу современных устройств дуговой защиты на подстанциях 110/6 кВ «Андроновская», 110/35/6 кВ «Западная», 35/6 кВ «Река». На эти цели направлено более 6,7 миллиона рублей.

Подстанции «Андроновская», «Западная» расположены в Индустриальном районе краевого центра, а подстанция «Река» - в Орджоникидзевском районе города Перми. Указанные электросетевые объекты обеспечивают электроснабжение промышленных предприятий, социально-бытовых объектов и жилого фонда трех микрорайонов , в которых проживает почти 58 тысяч человек.

Устройства дуговой защиты (УДЗ) смонтированы на секциях шин комплектных распределительных устройств подстанций.

Для защиты каждой секции применено отдельное устройство с использованием детектора светового излучения дугового разряда, выполненного на основе волоконно-оптических датчиков. При этом команда на отключение силовых цепей выдается только при наличии двух факторов – световой вспышки от электрической дуги и пуска максимальной токовой защиты. Это исключает возможность ошибочного отключения силовых цепей.

Реализация указанных мероприятий позволяет локализовать масштаб повреждений при коротких замыканиях комплектных распределительных устройствах подстанций и сократить сроки восстановления электроснабжения потребителей при возникновении технологических нарушений.