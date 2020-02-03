РусКабель подготовил медиаплан на 2020 год
3 февраля 2020, 17:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ, МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ, МАРИЭНЕРГО, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Отрасль: Электроэнергетика
Напомним, в Мариэнерго в настоящее время реализуется Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности, мероприятия которой направлены на повышение энергетической и операционной эффективности, что является приоритетным направлением деятельности энергокомпании.
Благодаря выполнению ряда специально разработанных организационных и технических мероприятий, в числе которых оптимизация режимов работы оборудования, модернизация основного оборудования подстанций 35-110 кВ, суммарный эффект от снижения технических потерь электроэнергии составил 101,69 тыс. кВт·ч.
В распределительных сетях 6-10-0,4 кВ было заменено порядка 20 км неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП). Активно реализуется переход филиала на светодиодное освещение. В 2019 году заменено 1823 лампы и светильника на светодиодные, что поможет еще больше снизить затраты на хозяйственные нужды.
Как отмечает директор «Россети Центр и Приволжье Мариэнерго» Дмитрий Федоров:
«Энергетики большое внимание уделяют также работе по снижению потребления энергетических ресурсов на производственные и хозяйственные нужды, оптимизации потребления электроэнергии на собственные нужды подстанций. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение энергетических ресурсов составило 113,4 тонн условного топлива, а потребление электрической энергии на собственные нужды подстанций в сопоставимых условиях – 833 тыс. кВт·ч. Эти мероприятия не только повысили уровень энергоэффективности «Россети Центр и Приволжье Мариэнерго», но и увеличили степень надежности электроснабжения потребителей Республики Марий Эл».
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