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Модернизация

Мариэнерго целенаправленно повышает энергоэффективность работы электросетевого комплекса

Напомним, в Мариэнерго в настоящее время реализуется Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности, мероприятия которой направлены на повышение энергетической и операционной эффективности, что является приоритетным направлением деятельности энергокомпании.

Благодаря выполнению ряда специально разработанных организационных и технических мероприятий, в числе которых оптимизация режимов работы оборудования, модернизация основного оборудования подстанций 35-110 кВ, суммарный эффект от снижения технических потерь электроэнергии составил 101,69 тыс. кВт·ч.

В распределительных сетях 6-10-0,4 кВ было заменено порядка 20 км неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП). Активно реализуется переход филиала на светодиодное освещение. В 2019 году заменено 1823 лампы и светильника на светодиодные, что поможет еще больше снизить затраты на хозяйственные нужды.

Как отмечает директор «Россети Центр и Приволжье Мариэнерго» Дмитрий Федоров:

«Энергетики большое внимание уделяют также работе по снижению потребления энергетических ресурсов на производственные и хозяйственные нужды, оптимизации потребления электроэнергии на собственные нужды подстанций. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение энергетических ресурсов составило 113,4 тонн условного топлива, а потребление электрической энергии на собственные нужды подстанций в сопоставимых условиях – 833 тыс. кВт·ч. Эти мероприятия не только повысили уровень энергоэффективности «Россети Центр и Приволжье Мариэнерго», но и увеличили степень надежности электроснабжения потребителей Республики Марий Эл».

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Компания: Россети Центр и Приволжье

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