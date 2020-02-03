Телеведущий и общественный деятель Сергей Брилёв возглавил ассоциацию «Глобальная энергия». Решение о назначении его президентом было принято единогласно соучредителями ассоциации «Глобальная энергия» - ПАО «Газпром», ПАО «Сургутнефтегаз» и ПАО «ФСК ЕЭС».



В качестве руководителя организации Сергей Брилёв приступит к управлению действующими проектами «Глобальной энергии», а также займется развитием новых направлений.

«Сейчас для российской и мировой энергетики – важнейший момент», - отметил Брилёв. – «Во всём мире идут интереснейшие дебаты по энергетическому балансу и разумному сочетанию традиционных и нетрадиционных секторов энергетики, новым способам накопления энергии. Для соучредителей премии, её Международного научного комитета и тех, кто готовит проведение в России юбилейного сбора Мирового энергетического совета, это – время соединить усилия с целью выработки разумных формул устойчивого развития отрасли и общества. Первым пробным форматом будут энергетические чтения для школьников и студентов не только из Москвы и Петербурга, но и из российских регионов, включая, например, Кузбасс. Мы готовим вместе с «Сириусом». С ребятами будут общаться как лауреаты премии, так и представители крупнейших энергетических компаний. Об этих чтениях сегодня проинформирован и Мировой энергетический совет в Лондоне, с которым нам есть, что обсудить в плане подготовки к его юбилейному конгрессу, который готовится в России».

Основная журналистская специализация Брилёва – эксклюзивные интервью с мировыми лидерами. В частности, из числа лидеров стран-постоянных членов Совбеза ООН это - президенты России Путин и Медведев, британские премьер-министры Блэр, Браун и Кэмерон, председатель КНР Си и премьер Госсовета Ли, президенты США Буш и Обама, президенты Франции Жискар д’Эстен, Саркози и Макрон.



Помимо своей журналистской работы Сергей Брилёв занимается общественной и научной деятельностью: руководит Институтом Беринга-Беллинсгаузена (Монтевидео, Уругвай), входит в состав Президиума СВОП, является членом РСМД и клубов «Валдай» (Россия) и «Сейнт-Джорджес» (Гренада), публикует книги и статьи по международным отношениям в т.ч. со своим постоянным британским соавтором Бернардом О’Коннором.



Родился 24 июля 1972 г. в Гаване, Куба. Окончил МГИМО (1995), Институт иностранных языков Монтевидео (1991), курсы Би-Би-Си (1995) и Агентства международного развития (США). В 1990-1993 гг. работал корреспондентом-стажёром отдела науки и образования газеты «Комсомольская правда», в 1993-1995 гг. - спецкор международного отдела газеты «Московские новости». С 1995 г. работает на телеканале «Россия», одновременно в разные годы выступая панелистом и колумнистом CNN, BBC, Sky News, EI Observador Económico, La Razón и т.д. Ведущий вечерних «Вестей» (2001-2003), «Вестей недели» (2003-2007), «Вестей в субботу» (с 2008 г.). Автор многочисленных документальных фильмов: «Тяжелая нефть», «Другой уголь», «Горбачёв. Сегодня и тогда», «Примаков. 85», «Чуркин», «Огненная кругосветка», «Тайна трёх океанов», «Карибский кризис. Непонятая история», «Россия-Китай. Всё только начинается» и пр. Автор книг «Разведка. “Нелегалы” наоборот» (2019), «Забытые союзники во Второй мировой войне» (2012) и «Фидель. Футбол. Фолкленды» (2008). Указами Президента России награжден орденами Почета и Дружбы. Обладатель трёх статуэток ТЭФИ.



Ассоциация по развитию международных исследований и проектов в области энергетики «Глобальная энергия» - неправительственная организация, созданная для популяризации и поддержки исследований и инноваций в области энергетики, а также содействия развитию энергетического сотрудничества. Ассоциация управляет Международной энергетической премией «Глобальная энергия», реализует Международную молодежную программу, а также проводит ряд программ в рамках международной дискуссионной площадки. Премия «Глобальная энергия» - международная награда за выдающиеся исследования и научно-технические разработки в области энергетики. С 2003 года ее лауреатами стали 39 ученых из 13 стран: Австралии, Австрии, Британии, Дании, Исландии, Канады, России, США, Украины, Франции, Швеции, Швейцарии и Японии. Премия входит в ТОП-99 самых престижных и значимых международных наград по данным Международной обсерватории IREG. В рейтинге престижности Международного конгресса выдающихся наград (ICDA) «Глобальная энергия» находится в категории «мега-премии» за благородные цели, образцовую практику и общий призовой фонд.

Фото предоставлен пресс-службой ассоциации «Глобальная энергия».